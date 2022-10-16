Ocak ayında PSG'den ayrılmak istediği öne sürülen Kylian Mbappe, bu yöndeki haberlerin gerçeklerden uzak olduğunu söyledi.

Ligue 1'de şampiyonluğun en önemli favorisi olan PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz hafta ortaya atılan takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddiaları yalanladı.

RMC Sport'tan Fabrice Hawkins'in aktardığı bilgiye göre takımının 1-0 kazandığı Marsilya maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Mbappe, PSG'de mutlu olduğunu açıkladı.

PSG'nin yeni teknik direktörü Christophe Galtier'in oyun sisteminden memnun olmadığı ve PSG yönetiminin kendisine verdiği sözleri tutmadığı gerekçesiyle Ocak ayında takımdan ayrılmak istediğ ine sürülen Mbappe, söylentilerin tamamen asılsız olduğunu söyledi.

Ayrılma gibi bir talebini bulunmadığnı belirten Mbappe, takımının başarısına odaklandığını belirtti.

Yeni sözleşme imzalamasının ardından özellikle Neymar ile problemler yaşadığı öne sürülen Mbappe, Marsilya karşısında üç puanı getiren golde Neymar'a asisti yapan isim olmuştu.

Bu sezon şu ana dek 10 Ligue 1 karşılaşmasında forma giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu bu maçlarda sekiz gol atarken, bir de asist yapmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maça çıkan Mbappe, bu maçlarda dört gol attı.