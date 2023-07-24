Kylian Mbappe'nin transfer bilmecesi çözüldü: PSG astronomik teklifi kabul etti

- Al-Hilal, Mbappe için tarihi bir teklif yaptı
- PSG teklifi kabul etti
- Mbappe kulüple görüşecek
NE OLDU? AFP'nin haberine göre, PSG, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Kylian Mbappe için yaptığı 300 milyon euro'luk teklifi kabul etti. Al Hilal'in Fransız golcüye yıllık 700 milyon euro maaş teklif edeceği iddia ediliyor. PSG'den onay alan Al Hilal şimdi Kylian Mbappe'yi ikna etmeye çalışacak.
BÜYÜK RESİM: BBC Sport'tan Simone Stone'un haberine göre ise PSG önümüzdeki yaz Real Madrid'e gideceği söylenen Kylian Mbappe'yi bu yaz satma konusunda geri adım attı. Paris Saint-Germain, Fransız golcünün bir sezon kiralık olarak başka takımda oynamasını kabul etti.
DAHA FAZLASI: Kylian Mbappe'nin Al Hilal'e ne yanıt vereceği henüz belli değil. Fransız golcü bir sezon Suudi Arabistan'da forma giyip ardından Real Madrid'in yolunu tutabilir.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images
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Hilal Twitter
SIRADA NE VAR? Kylian Mbappe'nin geleceğine dair spekülasyonlar artarken Fransız golcü bu yaz manşetleri süslemeye devam edecek gibi görünüyor.