Kylian Mbappe'nin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tanıtım etkinliği için ücretsiz dağıtılan biletler karaborsada yüksek fiyatlarla satılmaya başladı.

Real Madrid'de Kylian Mbappe çılgınlığı devam ederken, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tanıtım etkinliği için verilen biletlerin dakikalar içinde tükenmesi ve ardından bazı biletlerin 200 euroya kadar yeniden satışa çıkması büyük tepki topladı.

Mbappe'nin 16 Temmuz Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılacak olan tanıtım etkinliği Madrid'de büyük heyecan yarattı. Başlangıçta, Real Madrid kulübü üyelerine ücretsiz olarak sunulan biletler, yoğun talep nedeniyle bazı üyeler tarafından yüksek fiyatlarla yeniden satılmaya başlandı.

Kapasite yetmedi

Yeniden satış fiyatları, oturma yerlerine bağlı olarak 30 ila 200 euro arasında değişiyor, bu durum etkinliği izlemek isteyen birçok hayranı hayal kırıklığına uğrattı ve mağdur etti. Biletler için online kuyruğa giren 100,000'den fazla hayran, Santiago Bernabeu'nun yaklaşık 85,000 kişilik kapasitesini aşarak yoğun bir talep oluşturdu.

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Taraftarlar ne dedi?

Tanıtım biletlerinin yeniden satılması, Real Madrid taraftarları arasında öfkeye neden oldu. Birçok taraftar sosyal medyada memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Bir taraftar Twitter'da "Mbappe tanıtımı için biletler satışa çıktı ve birkaç saat içinde üyeler (ki gitmeyecek olanlar) neredeyse hepsini aldı ve bunları fahiş fiyatlarla yeniden satıyorlar. Bernabéu'ya gitmek normal insanlar için bir lüks değil, basitçe mümkün değil" diye yakındı.

Bir diğeri ise "Bu şekilde davranan taraftarlara sahip olmak utanç verici. Kulüp, biletleri satışa çıkaranları bulup ihraç etmeli" dedi.

Biliyor muydunuz?

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid oyuncusu olarak tanıtımı, Bernabéu'da yaklaşık 80,000 taraftar çekmişti ve bu, bir oyuncunun tanıtımı için en yüksek katılım rekoru olarak kalmıştı. Ancak, bu rekorun Salı günü Mbappe'nin imza töreni ile kırılması bekleniyor. Fransız süperstarın forması şu ana kadar o kadar fazla talep gördü ki Real Madrid yeni siparişleri en erken 4-6 hafta içerisinde dağıtalabilecek.

Sırada ne var?

Mbappe'nin resmi tanıtımı, 16 Temmuz Salı günü saat 12:00'de Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılacak. Bu halka açık etkinlikten önce, Mbappe Valdebebas'taki Real Madrid'in antrenman sahasında sözleşmesini imzalayacak. Kulüp başkanı Florentino Pérez, Mbappe'yi Real Madrid City'de resmi olarak tanıtacak ve beş yıllık görev süresi resmen başlamış olacak.

Ardından, Mbappe Bernabeu'ya götürülecek ve burada büyük bir tanıtım töreni gerçekleşecek. Etkinliğin, Zinedine Zidane gibi birçok Real Madrid efsanesi tarafından onurlandırılması bekleniyor. Canlı müzisyenler, sahnede havai fişekler ve tanıtımı her açıdan çekmek için birkaç 360 derecelik panoramik kamera bulunacak.