“Kylian Mbappe’nin Real Madrid’deki forma numarası bile belli oldu!”

Real Madrid’in eski kalecisi Paco Buyo transferde dengeleri değiştirecek açıklamalarda bulundu.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını yenilemeyen ve yaz aylarında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe’nn 2024-2025 sezonunda Real Madrid forması giyeceği yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi.

Real Madrid’in eski kalecisi Paco Buyo, İspanyol ekibinin önümüzdeki yaz harcayacağı paranın büyük kısmının Mbappe’ye harcanacağını söyledi.

Mbappe’nin Real Madrid’e transfer olacağını ve forma numarasının bile belli olduğunu dile getiren Buyo, şimdiden ismini futbol tarihinin efsaneleri arasına yazdırmayı başaran yıldız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini söyledi. Geçtiğimiz altı yıl boyunca Real Madrid'de on numaralı forma Luka Modric tarafından giyilmişti.

Bir santrfor mu alınacak?

2018’de Ballon d'Or ödülünü kazanan Hırvat oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

Öte yandan Mbappe'nin 10 numaralı formayı giymesi, Karim Benzema'nın takımdan ayrılmasının ardından 9 numaranın hala boş olması nedeniyle Real Madrid'in gelecek yaz başka bir santrforla anlaşabileceği iddialarını beraberinde getirdi.