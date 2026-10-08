Habere göre özellikle süper yıldızın Madrid'deki ilk Uluslar Ligi maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana sergilediği tavır rahatsızlık yaratıyor. Kulüp içinde, Mbappe'nin kişisel çıkarlarını kulübün hedeflerinin önünde tuttuğu yönünde bir izlenimin oluştuğu belirtiliyor. Örneğin Ballon d'Or'u kazanmanın, takımın başarısından daha önemli olduğu düşünülüyor.

L’Equipe tarafından aktarılan isimsiz bir kulüp içi kaynak, "İki yıldan uzun bir sürenin ardından hâlâ Real'in ve çevresinin nasıl işlediğini ve orada nasıl davranılması gerektiğini anlamadığı izlenimi var" ifadelerini kullandı: "Çok kötü yönlendiriliyor ve imaj açısından bu herkese zarar veriyor; hem ona hem de kulübe."

Son kamuoyu önündeki çıkışının da Real'de eleştiri aldığı belirtiliyor. 27 yaşındaki oyuncu, Ballon d'Or oylamasının organizatörü olan France Football ile yaptığı röportajda bir kez daha kendisini ve dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü kazanma şansını öne çıkardı. Mbappe, "Onu kazanmak için iyi bir yıl" dedi.

Kylian Mbappe, bisiklet turuyla Real Madrid'de şaşkınlık yarattı

Fransız milli oyuncu, Fransa'nın Türkiye'yi 1-0 yendiği maçta sol diz ekleminin arka kapsülünde aşırı gerilme yaşamıştı ve o tarihten bu yana rehabilitasyon sürecindeydi. Ancak ardından yaptığı birkaç hareket şaşkınlık yarattı. Mbappe, geçen hafta Paris'te bir kulüp ziyaretinde görüntülendi. Daha da büyük dikkat çeken ise, forvetin bizzat Instagram'da paylaştığı İsviçre'deki bir bisiklet turu oldu.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

Özellikle dikkat çekici olan şu ki: Real Teknik Direktörü Jose Mourinho, kısa süre önce "Bet It Drives" adlı podcast'te oyuncularını bu tür boş zaman aktiviteleri konusunda uyarmıştı. Mourinho, "Ne yazık ki bir futbolcu bisiklete binemez. Bunu kulüpten gizli yapsa bile. Sözleşmesi umurumda değil, ben oyuncunun işini ne kadar ciddiye aldığına bakarım" dedi. Bir düşüş, bir oyuncunun birkaç maçı kaçırmasına ya da hatta ciddi şekilde sakatlanmasına yol açabilir. Teknik adam sözlerini, "Belki sadece bir darbe alırsın ama o darbe, en üst formunda olmanı engeller" diyerek sürdürdü.

İspanyol medya dünyasında da bisiklet turu eleştirel değerlendirildi. Gazeteci Antonio Romero, Cadena SER'de konuyla ilgili net konuştu: "Mbappe, Real Madrid'in yıldız golcüsü olmanın keyfini çıkarıyor ama aynı zamanda istediğini yapabileceğine de inanıyor. Birinin ona şunu söylemesi gerekiyor: Burası Mbappe FC değil, burası Real Madrid."

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Sakatlığın ardından: Kylian Mbappe'nin yeniden ne zaman oynayabileceği tahmin ediliyor?

Sportif açıdan ise durum Mbappe için yeniden sakinleşebilir. Fransız oyuncu çarşamba günü yeniden takımla çalıştı. Bu nedenle cumartesi günü LaLiga'da FC Villarreal'e karşı forma giymesi oldukça mümkün görünüyor.

Mbappe bireysel olarak zaten sezona mükemmel bir başlangıç yaptı. 27 yaşındaki oyuncu, sekiz resmi maçın ardından sekiz gol ve iki asistlik katkı sağladı. Ancak takım olarak Real Madrid'de işler henüz yolunda gitmiyor.

Eflatun-beyazlılar şu anda yalnızca dördüncü sırada yer alıyor ve lider FC Barcelona'nın şimdiden altı puan gerisinde bulunuyor. Buna ek olarak soyunma odası içinde de sorunların sürdüğü anlaşılıyor. Gazeteci Anton Meana, Cadena SER'de yayımlanan "El Larguero" programında, daha önce Mourinho'nun selefi Xabi Alonso ile Alvaro Arbeloa'nın da bu durum karşısında sonuç alamadığını söyledi. Meana, "Tek sorun, soyunma odasındaki havanın beş ay önce olduğu kadar hâlâ soğuk olması" dedi.