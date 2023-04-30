Kalecinin büyük hatasını iyi değerlendiren Fransız yıldızın golü kazanmaya yetmedi.

Ligue 1’de şampiyonluğa koşan PSG, sahasında oynadığı maçta Lorient’e 3-1’lik skorla boyun eğerken, Kylian Mbappe uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir gole imza attı.

Lorient’in 1-0 önde olduğu sırada kaleci Yvon Mvogo’nun faul bekleyip topu yere koymasının ardından boşta kalan topu filelere gönderen Mbappe takımı adına beraberliği getiren golü attı.

Lorient futbolcuları Mbappe’nin golünün ardından maçın hakemi Jerome Brisard’a yoğun bir tepki gösterirken, Fransız yıldızın golü kazanmaya yetmedi.

Hakimi eksik bıraktı

Faslı sağ bek Achraf Hakimi’nin 20. Dakikada iki sarı kartla oyundan atılmasının ardından 70 dakikadan uzun bir süreyi 10 kişi oynayan PSG, yenilgiye rağmen takipçisi Marsilya’nın önünde liderliğini sürdürdü.

Lorient karşısında attığı golle bu sezon tüm kulvarlarda 35 gole ulaşan Mbappe, ligdeki gol sayısınıysa 23’e yükseltti. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda eşleştiği Alman ekibi Bayern Münih’e elenen ve kupa hedefiyle başlanan Devler Ligi arenasına beklenenden daha erken veda eden Fransız ekibi, ligdeki bir sonraki maçını deplasmanda Troyes ile oynayacak.