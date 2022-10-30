Yıldız oyuncunun 15 yaşındaki kardeşi performansıyla Christophe Galtier'in gözüne girmeyi başardı.

PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe'nin 15 yaşındaki kardeşi Ethan Mbappe, Gençlik Ligi'nde Maccabi Haifa'yı 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından PSG'nin A takım oyuncularıyla antrenmana katıldı.

Teknik direktör Christophe Galtier'in raporu doğrultusunda profesyonel oyuncularla beraber çalışan Ethan'ın yanı sıra Ilyes Housni, Nehemiah Fernandez-Veliz, Christ Mukelenge, Queyrell Tchicamboud ve Vimoj Muntu Wa Mungu gibi isimler de PSG'nin A takım antrenmanında yer aldı.

Yaşından ötürü U17 takımında oynama şansı bulunmasına rağmen yeteneğinin de etkisiyle U19 takımının kadrosunda yer alan Ethan, Maccabi karşılaşmasının ardından teknik direktörü Zoumana Camara tarafından övülmüştü.

2006 doğumlu orta saha oyuncusunun son derece iyi çalıştığını belirten Camara, Ethan'ın büyük bir enerjiye sahip olduğunu ve topla yeteneklerinin üst düzey olduğunu belirtmişti. Ethan'ın zaman zaman sergilediği agresif tavırlar nedeniyle kendisini kontrol etmeyi öğrenmesi gerektiğini belirten Camara, oyuncunun potansiyeline dikkat çekmişti.