Kylian Mbappe'nin diyeti ve sevdiği yemekler ortaya çıktı. Çiğ sığır eti, tercihlerin ilk sırasında yer alıyor.

Paris'in ünlü şeflerinden David Toutain, Paris Saint-Germain yıldızı Kylian Mbappe'nin en sevdiği yemeği açıkladı.

Toutain, Dünya Kupası sahibi Fransız golcünün çiğ sığır etine adeta bayıldığını ifade etti.

Ne söylendi?

MARCA'nın derlediği habere göre ünlü şef, Kylian Mbappe'nin diyeti hakkında, "Kylian Mbappé sığır etini, özellikle de çiğ sığır etini seviyor" yorumunu yaptı.

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Şef ayrıca yıldız futbolcunun makarna ve mozarellalı kızarmış tavuk; sezar salatası; spagetti carbonara ve haşlanmış patatesi sevdiğini vurguladı.

Kylian Mbappe'nin 2023-24 sezonu performansı

Fransız yıldız, bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda toplam 15 maça çıktı.

Mbappe, söz konusu 15 karşılaşmada 15 gol atıp bir de asist yaptı.

15 golün 11'ini Fransa Ligue 1'de kaydeden ünlü forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dört kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.