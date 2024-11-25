Kylian Mbappe milli maç arasında toparlanmasını sağlayan sırrını açıkladı!

Kylian Mbappe, Leganes karşısındaki performansıyla takımına liderlik ederken, esnek oyun tarzını ve her pozisyonda oynayabileceğini vurguladı.

Real Madrid'in yıldız forveti Kylian Mbappe, Leganes karşısında 3-0'lık galibiyette sol kanatta görev alarak doğal pozisyonuna geri döndü. Fransız futbolcu, maçın açılış golünü kaydederek takımının sahadaki hakimiyetini başlattı. Maçtan sonra her pozisyonda oynayabileceğinin altını çizen Mbappe, kendisine yönelik bu yönde yapılan eleştirilere katılmadığını söyledi.

Mbappe, Real Madrid TV'ye yaptığı açıklamada performansından memnun olduğunu belirtti:

"İyi bir oyun çıkardık. Farklı bir pozisyonda oynadım, ancak takım arkadaşlarımla uyum içindeydim. Kariyerimin hikayesi bu; sağda, solda, merkezde oynadım ve yine oynayabilirim. Önemli olan takıma yardım etmek ve goller atmak"

Milli aranın avantajı

Milli takıma çağrılmadığı dönemde Mbappe, Real Madrid ile çalışarak fiziksel formunu geliştirme fırsatı buldu. Castilla takımındaki genç oyuncularla da antrenman yaparak takımın altyapısındaki yeteneklere hayran kaldığını belirtti:

Önemli bir galibiyet

Barcelona'nın Celta Vigo ile berabere kalmasının ardından Leganes karşısında alınan galibiyet, Real Madrid'in ligdeki pozisyonunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıdı. Mbappe’nin erken golü, takımın maça hızlı bir ritimle başlamasını sağladı:

"Bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Barcelona’nın puan kaybını fırsata çevirdik. İyi bir tempoyla başladık, topu iyi kullandık ve ilk gol her şeyin anahtarı oldu."

Federico Valverde’ye övgü

Mbappe, maçta kaptanlık yapan Federico Valverde’nin liderliğini ve katkılarını da övdü:

"Fede çok önemli bir oyuncu. İnsanlar onun hakkında çok konuşmuyor ama bizim için büyük bir öneme sahip. Burada birçok kupa kazandı ve umarım kazanmaya devam eder."

Mbappe’nin uyumlu oyun tarzı ve esnekliği, Real Madrid’in bu sezonki hedefleri için ne kadar değerli bir parça olduğunu bir kez daha gösterdi. Takımın derinliği ve çeşitliliği bu zaferle bir kez daha gözler önüne serildi.