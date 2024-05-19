Yaz aylarında Real Madrid kadrosuna katılacak olan Kylian Mbappe şehir hakkında bilgi toplamaya başladı.

La Liga’da elde edilen şampiyonluğun ardından Şampiyonlar Ligi’nde de final oynamaya hak kazanan Real Madrid’de Kylian Mbappe heyecanı yaşanıyor. PSG’den ayrılacağını daha önce yaptığı açıklamayla duyuran Fransa Milli Takımı’nın kaptanının 25 Mayıs’ta oynanacak Fransa Kupası finalinin ardından takımdan ayrılacağı belirtilirken, Mbappe’nin Madrid hakkında araştırmalara başladığı da biliniyor.

Madrid’de bir ev satın alan yıldız oyuncu İspanyol basınından Relevo’da yer alan habere göre başta Vinicius Junior olmak üzere bazı Real Madrid oyuncularıyla şimdiden temas kurdu ve şehir hakkında bazı tavsiyeler aldı.

Milli takımdan izin istenecek

Öte yandan Real Madrid yönetimi de Mbappe’nin transferini duyurmak için uygun tarihi belirleme konusunda çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

3 Haziran’da Fransa’nın EURO 2024 kampına katılacak olan Mbappe’nin 1 Haziran’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Mbappe’nin transferini Santiago Bernabeu’da atılacak imzalarla duyurmak için Fransa Milli Takımı’ndan bir günlük izin istemesi bekleniyor. PSG’de kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmayı başaran Mbappe, buna rağmen takımını Şampiyonlar Ligi’nde zafere taşıyamamıştı.