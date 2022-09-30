Ligue 1 devinin yıldızları henüz tam mutabık olabilmiş değil.

Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe, Messi ve Neymar arasındaki problemler devam ediyor.

Ligue 1 devi, sezona iyi başlasa da bu üçlünün arasında bir ayrışma olduğu kesin gibi görünüyor.

Neymar ve Messi iyi anlaşırken Mbappe ise şu anda yalnız kalmış durumda ve bu konumdan bir hayli rahatsız.

Ne söylendi?

L'Equipe'te yer alan habere göre Kylian Mbappe, Neymar ve Lionel Messi'nin saha içindeki pozisyonlarından dolayı rahatsız.

Fransız golcünün, Neymar ve Lionel Messi'nin kanatlarda oynamasına bağlı olarak kendisinin forvete geçmesinden dolayı rahat hareket edemediği ve bu durumdan rahatsızlık duyduğu bildiriliyor.

Haberde, Mbappe'nin yaz transfer döneminde Robert Lewandowski ya da Marcus Rashford gibi bir forvetin transfer edilmesini beklediğini ancak transferlerin gerçekleşmemesinin ardından hayal kırıklığına uğradığı aktarıldı.

Ek olarak genç oyuncunun Neymar'ın satışına da karşı çıkmadığı kaydedildi.

Mbappe ne demişti?

UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa'nın Avusturya'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Mbappe, şu yorumu yapmıştı:

"Millî takımda daha fazla alana ve özgürlüğe sahibim. Paris'te ise bu tamamen farklı. Benden daha farklı bir rolde olmam isteniyor."

Sezon başında PSG ile sözleşme yenileyen Mbappe, süre aldığı dokuz karşılaşmada 10 kez ağları havalandırdı.