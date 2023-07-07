Kylian Mbappe, Kim Kardashian ile birlikte ABD'de partiledi

Kylian Mbappe, Kim Kardashian ve birçok ünlünün katıldığı partide beyazlar içindeydi.

PSG yıldızı, ABD'de

4 Temmuz partisine katıldılar

Real Madrid ile anılan Mbappe beyazlar içinde

NE OLDU? Fransız yıldız, 4 Temmuz Amerikan Bağımsızlık Günü için düzenlenen bir partide Kim Kardashian, Tom Brady, James Harden, Kendall Jenner, Justin Bieber, Beyonca ve Jay Z gibi isimlerle birikte eğlendi. Partide beyaz giymek zorunluydu. Adı Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe de beyazlar içindeydi.

BÜYÜK RESİM: PSG, Kylian Mbappe için 200 milyon euro'luk bonservis isterken Fransız golcünün adı Real Madrid ile anılıyor. İspanyol devinin, Mbappe için 50 milyon euro'dan 5 yıllık teklif hazırladığı söylense de yüksek bonservis bedeli sorun yaratıyor. Real Madrid onu önümüzdeki yaz transfer etmek isteyebilir.