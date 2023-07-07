Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de kazanacağı maaş belli oldu!

Real Madrid, Kylian Mbappe'nin bu yaz takıma katılması halinde Fransız golcüye vereceği yıllık maaşı belirledi.

Madrid, Mbappe'yi istiyor

Fransız golcü, PSG'ye seneye takımdan ayrılacağını söyledi

Real Madrid yıllık 50 milyon euro'luk teklif hazırlıyor

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'e önümüzdeki yaz sözleşme uzatmayacağını bildirmesinin ardından Fransız golcünün geleceğine dair gelişmeler yaşandı. Real Madrid, Mbappe'yi kadroya kazandırmak istiyor ancak PSG'nin talep ettiği 200 milyon euro'luk bonservisi ödemeye niyetleri yok.

BÜYÜK RESİM: Cadena Ser'in haberine göre, Real Madrid, Kylian Mbappe için mali bir plan hazırladı. Buna göre Kylian Mbappe'ye 50 milyon euro maaşla birlikte 5 yıllık sözleşme teklif edecekler. Sözleşmede ayrıca 1 milyar euro'luk serbest kalma maddesi bulunacak. Ancak PSG'nin istediği 200 milyon euro'luk bonservis bedelini ödeyeme niyeti olmayan İspanyol devi, Kylian Mbappe'yi önümüzdeki yaz almaya daha sıcak bakabilir.

DAHA FAZLASI: Habere göre, 10 Temmuz ile 26 Temmuz arasında Kylian Mbappe'nin transferi konusunda kilit günler yaşanacak.

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