Kylian Mbappe kararını verdi: Yeni sezonda Real Madrid forması giyecek

Fransız basını PSG ile olan kontratının son aylarına giren Kylian Mbappe’nin geleceğine ilişkin kararını verdiğini duyurdu.

Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşasa da Şampiyonlar Ligi rüyasını bir türlü gerçeğe dönüştüremeyen Kylian Mbappe’nin yeni sezonda Real Madrid forması giyeceği öne sürüldü. Fransız basınından Le Parisien’de yer alan haberde İspanyol devi Real Madrid’in Mbappe’nin transferinde mutlu sona ulaşmaya her zamankinden çok daha yakın olduğu ifade edildi.

Habere göre 30 Haziran’da kontratını tamamladıktan sonra PSG’den ayrılma kararı alan Mbappe, Liverpool’un kendisine gösterdiği yoğun ilgiye rağmen tercihini Real Madrid’den yana kullandı.

Benzema'nın yeri dolacak

Karim Benzema’nın takımdan ayrılmasının ardından beklenen sansasyonel golcü takviyesini yapmayan Real Madrid’n bu transferi büyük bir şov eşliğinde duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu sezon Luis Enrique tarafından sezon başında sol kanatta kullanılan Mbappe, ilk haftaların ardından santrfor pozisyonuna çekilmişti. Ligue 1’de şans bulduğu 19 karşılaşmaya 20 gol sığdıran Mbappe, toplamda tüm kulvarlarda 28 maça çıkmış ve bu karşılaşmalardan 29 gol çıkartmıştı. EURO 2024’te Fransa’nın kaptanı olarak sahne alacak olan Mbappe, şu ana dek Avrupa şampiyonluğu yaşayamamıştı.