Henüz 24 yaşında olmasına rağmen şimdiden futbol tarihine geçen Kylian Mbappe, en güzel gollerini sıraladı.

PSG tarihinin en golcü oyuncusu olarak başarılarına bir yenisini daha ekleyen Kylian Mbappe, bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Juventus'a attığı golü kariyerinin en iyi gollerinden biri olarak değerlendirdi.

Attığı goller içerisinde en beğendiği golleri sıralayan yıldız oyuncu, "Juve'ye attığım gol kesinlikle en iyilerden biriydi" dedi.

Mbappe ne söyledi?

Basın mensuplarının en iyi dört golünü seçmesini istediği Mbappe, "İtalyanlardan özür dilerim ama Juventus'a attığım gol gerçekten de çok güzeldi. Kesinlikle en iyi dört golümden biriydi" dedi. Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıkan ve 30 gol atan Mbappe, şimdiden futbol tarihindeki efsaneler arasına adını yazdırdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yedi maçta yedi gol atan 24 yaşındaki oyuncu takımının zorlu Bayern Münih deplasmanında en önemli ismi olacak.

Genç yaşına rağmen Ligue 1'de şimdiden 153 gol bulan Mbappe, Monaco altyapısından yetişmiş ve daha önce Leonardo Jardim yönetiminde bu takımla da Ligue 1'de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.