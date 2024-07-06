Portekiz karşısında maçın sonunu göremeden oyundan alınan yıldız oyuncu kötü performansının gerekçesini açıkladı.

Kylian Mbappé, Portekiz'e karşı oynanan çeyrek final maçında performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Fransa'nın yıldız oyuncusu, takımının penaltılarla kazandığı maçın son bölümlerinde belirgin bir şekilde yorgunluk çekiyordu ve maçın son bölümüne doğru oyundan alındı.

Get French Football News'in Hamburg'dan aktardığı habere göre, Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Mbappé'nin sahada kalmasının anlamsız olduğunu belirtti. Oyuncusunun yorgunluğuna vurgu yapan Deschamps, "İlk uzatma döneminde zorlanıyordu, sahada kalmasının bir anlamı yoktu" dedi.

Mbappe'nin yorucu bir sezonu geride bıraktığını aktaran deneyimli teknik adam, "Kylian her zaman bana ve gruba karşı dürüst olmuştur, bu yüzden taze bir kanla değişmesi normaldi. O yorgun, bu açık. Geçirdiği sezonla buraya gelmek kolay değil. Kendi formunun zirvesinde olmadığını biliyor" ifadelerini kullandı.

Mbappe doğruladı

Maçın ardından yaptığı açıklamada Deschamps'ın açıklamalarını doğrulayan Mbappe ise, "Maçın normal süresi sonunda, koçla zaten konuşmuştuk. evam etmeye karar verdik ama uzatmanın yarısında artık hissedemediğimi, çok yorgun olduğumu söyledim. Turnuva başlamadan önce ne olursa olsun önemli olanın kazanmamız olduğunu söylemiştim. İnsanlar ciddi olmadığımı düşünüyordu ama bunu söylerken ciddiydim ve şimdi yarı finaldeyiz. Sadece bir gol attım ama bu gerçekten önemli değil. Kazanmaya devam ettiğimiz süreced kimin ne kadar gol attığının hiçbir önemi yok" dedi.