Kylian Mbappe'den Luka Modric'i sinirlendirecek düşünce!

Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla bu sezon parlamaya devam ediyor. Tüm müsabakalarda attığı 14 golle yıldız forvet, Carlo Ancelotti'nin takımıyla müthiş bir başlangıç yaptı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi Dörtlü Finali gibi hedeflere odaklanan Mbappé, bu sezon Ballon d'Or için güçlü bir aday olmayı hedefliyor.
Habere göre bu ödülü daha önce kazanması gerektiğine inanan Mbappé, 2018 Ballon d'Or ödülünün Luka Modric yerine kendisine verilmesi gerektiğini düşünüyor.
Modric, Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi zaferine taşırken Hırvatistan'ı Dünya Kupası finaline ulaştırmıştı. Ancak Mbappé, Fransa'nın o yılki Dünya Kupası zaferindeki rolünü vurgulayarak dördüncü sırada yer almayı yeterli görmüyor.
2022-2023 sezonunda hayal kırıklığı
Fransız yıldız, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı kaybettikleri finalde gösterdiği üstün performansa rağmen Ballon d'Or'u kazanamadı. Mbappé, Fransa adına hat-trick yapmasına karşın ödülün Lionel Messi'ye gitmesiyle sıralamada üçüncü sırada kaldı.
Mbappé’nin bu sezonki performansı, Ballon d'Or ödülünü kazanma arzusunu bir kez daha ortaya koyuyor. Real Madrid ve Fransa formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi gibi hedeflere odaklanan yıldız, bireysel başarılar için güçlü bir aday olmayı amaçlıyor.