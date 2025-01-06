Kylian Mbappe'den Luka Modric'i sinirlendirecek düşünce!

Real Madrid ve Fransa formasıyla başarıdan başarıya koşan Mbappé, 2018 ve 2022 Ballon d'Or ödüllerinde hakkının yendiğini düşünüyor.

Kylian Mbappé, Real Madrid formasıyla bu sezon parlamaya devam ediyor. Tüm müsabakalarda attığı 14 golle yıldız forvet, Carlo Ancelotti'nin takımıyla müthiş bir başlangıç yaptı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Uluslar Ligi Dörtlü Finali gibi hedeflere odaklanan Mbappé, bu sezon Ballon d'Or için güçlü bir aday olmayı hedefliyor.