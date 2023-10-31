Fransız yıldız Kylian Mbappe, PSG'den eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini söyledi.

Messi, sekizinci Altın Top ödülüne layık görüldü

Bireysel ödülde Erling Haaland ve Mbappe'yi geride bıraktı

Mbappe kutlama mesajı yayınladı

NE OLDU? Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin Paris'te Altın Top ödülünü sekizinci kez kazanmasının ardından Arjantinli yıldıza bir tebrik mesajı gönderdi. Mbappe, Erling Haaland ile birlikte Messi'nin en büyük rakibiydi. Ancak Fransız yıldız, Messi'yi futboldaki en prestijli bireysel ödülün hak edilmiş kazananı olarak selamladı. Mbappe, Instagram'da yayımladığı bir gönderide şunları yazdı: "Ödül için Leo'yu tebrik ederim. Bunu hak ettin."

@k.mbappe Instagram

BÜYÜK RESİM: Messi ayrıca ödül törenindeki konuşması sırasında Haaland ve Mbappe'ye atıfta bulunarak bu ikilinin, ödülün gelecekteki kazananları olacağına dair tüyo verdi.

Geçen sezon PSG ile Ligue 1 şampiyonluğunu kazanan Mbappe, sıralamada üçüncü oldu.

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SIRADA NE VAR? Mbappe, cumartesi günü Parc des Princes'te Ligue 1 karşılaşmasında Montpellier'e karşı yeniden sahaya çıkacak.