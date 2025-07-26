Kylian Mbappe'den kritik karar: Cristiano Ronaldo'nun yolunu seçti!

Fransız yıldız, Luka Modric'in ardından 10 numaralı formayı devralmaya hazırlanıyor.

Kylian Mbappe, Real Madrid'deki ikinci sezonuna girerken, kulübe ve sahaya tahmin edilenden çok daha hızlı uyum sağladığı artık net bir şekilde görülüyor. İlk haftalarda zorlanan Fransız süperstar, kısa sürede Los Blancos’taki yerini sağlamlaştırdı ve etkileyici performansıyla Pichichi ödülünü kazanarak gol makinesine dönüştü.

Ancak bu sezon öncesi Mbappe'nin kariyerinde yeni bir dönem başlıyor. Real Madrid'deki ikinci sezonuna yeni bir forma numarasıyla başlayacak olan yıldız oyuncunun bu değişimi, akıllara Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki formaya dair hikayesini getiriyor.

Tarihi bir ikinci sezon

MARCA’nın haberine göre, Cristiano Ronaldo 2009 yılında Real Madrid'e geldiğinde 7 numaralı forma Raul Gonzalez tarafından giyiliyordu. Bu nedenle Portekizli yıldız ilk sezonunda 9 numaralı formayı giydi ve "CR9" markasıyla sahaya çıktı. Ancak Raul'un takımdan ayrılmasıyla birlikte efsane 7 numara boşa çıktı ve Ronaldo bu numarayı devralarak tarih yazdı.

Şimdi ise benzer bir senaryo Kylian Mbappe için geçerli. Geçen sezon Real Madrid'e katıldığında 10 numaralı forma Luka Modric'in üzerindeydi ve bu nedenle Mbappe de 9 numaralı formayla sahaya çıktı. Ancak Modric’in kulüpten ayrılmasıyla birlikte 10 numara artık Fransız yıldızın olacak.

İdolünün yolunda

Mbappe'nin 10 numaralı formayı giymesi sadece sembolik değil, aynı zamanda büyük beklentilerin ve sorumluluğun da göstergesi. Real Madrid taraftarları, idolü Cristiano Ronaldo gibi, Mbappe'nin de bu numarayla daha da büyük başarılara ulaşmasını umuyor.

Geçtiğimiz sezon Madrid formasıyla harika bir çıkış yapan Mbappe, şimdi yeni numarasıyla bu başarıyı kalıcı hale getirmek istiyor. Cristiano Ronaldo’nun izinden giden Fransız yıldız için bu sezon, yalnızca forması değil, hedefleri ve mirası açısından da dönüm noktası olabilir.