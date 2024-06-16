Kylian Mbappe'den Fransız halkına tehdit gibi seçim açıklaması!

Real Madrid'in yeni yıldızı yaklaşan Fransa Yasama Meclisi öncesinde milli takımı bırakabileceğinin sinyallerini verdi.

EURO 2024’te şampiyonluk mücadelesi Fransa’da Yasama Meclisi seçimlerinin başlamasıyla birlikte turnuvanın yanı sıra seçim heyecanı da her geçen gün tırmanırken, Kylian Mbappe’den şaşırtıcı bir açıklama geldi.

Real Madrid’in yeni oyuncusu herhangi bir siyasi partiyi desteklemekten ya da kötülemekten kaçınsa da siyasi yorumlar yapan takım arkadaşı Marcus Thuram’a destek çıktı.



Mbappe ne söyledi?



Fransa için kritik bir eşiğe girildiğine dikkat çeken Mbappe, “Ülkemizin tarihinde çok önemli bir anda olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle tüm Fransız halkına ve özellikle de genç nesle seslenmek istiyorum. Bizim fark yaratabilecek bir nesil olduğumuzu düşünüyorum. Aşırı uçların iktidarın kapısında olduğunu ve ülkemizin geleceğini seçme fırsatına sahip olduğumuzu çok net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle tüm gençleri oy kullanmaya ve durumun öneminin farkına varmaya çağırıyorum, umarım sesim mümkün olduğunca çok kişiyle gerçekleşir. Bu ülkeyle özdeşleşmemiz, hoşgörü, çeşitlilik ve saygı gibi değerlerimizle özdeşleşmemiz gerekiyor. Fransızlara güveniyorum, her ses önemli. Gerçekten doğru seçimi yapacağımızı ve 7 Temmuz'da bu formayı giymekten gurur duyacağımızı umuyorum” dedi.

RN hızla yükseliyor

Thuram'ın aşırı sağcı RN'nin durdurulmasına ilişkin görüşlerine değinen Mbappe, “Marcus ile aynı değerleri paylaşıyorum, onunla birlikteyim. Benim için çok ileri gitmedi, fikrini söyledi ve ben de onun yanındayım. Değerlerimize uymayan bir ülkeyi temsil etmek istemiyorum” dedi.



Fransa'da yasama seçimleri iki turlu olarak gerçekleştirilecek ve ilk tur 30 Haziran'da, ikinci tur ise 7 Temmuz'da yapılacak. Seçimler sonucunda Fransa Cumhuriyeti'nin 17. Ulusal Meclisi'ne 577 üye seçilecek.

RN (aşırı sağ), babası Jean-Marie Le Pen'den görevi devralan Marine Le Pen'in yükselişinin ardından 2012'den bu yana giderek daha fazla ivme kazanıyor.

RN 2022'de Yasama Meclisi'nde 89 sandalye kazanırken bu sayı 2017'de sekiz, 2012'de ise ikiydi.