Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e galibiyetle döndükten sonra Dünya Kupası galibi Emiliano Martinez'in alaycı tavırlarına tepki gösterdi.

NE OLDU? Mbappe, finalde Arjantin'e yenilen Fransa ile Dünya Kupası'nda kalp kırıklığı yaşadıktan yaklaşık iki hafta sonra kulübe geri döndü. PSG'nin Ligue 1'deki Strasbourg maçında takıma uzatmalarda galibiyeti getiren golü atan Fransız yıldıza, Arjantin'deki kupa kutlamaları sırasında kendisinin yüzü yapıştırılmış bir oyuncak bebeği tutan Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in sataşması soruldu.

NE SÖYLEDİ? 23 yaşındaki oyuncu, PSG'nin 2-1'lik galibiyetinin ardından konuyla ilgili şu yanıtı verdi: "Kutlamalar benim sorunum değil. Böyle boş şeylere enerji harcamayın, benim için önemli olan kulübüm için elimden gelenin en iyisini yapmaktır."

Mbappe ayrıca Parc des Princes'te Arjantin kaptanı Lionel Messi ile yakında tekrar bir araya gelmesinden de bahsetti ve şunları ekledi: "Leo'nun gol atmaya ve maç kazandırmaya devam etmesini bekleyeceğiz. Finalden sonra onunla konuştum, onu tebrik ettim. O başarılı oldu, ben başarısız oldum. Ancak her zaman iyi bir sporcu olmalısın."

BÜYÜK RESİM: Fransız, Dünya Kupası finalinde ülkesi için hat-trick yaparak Arjantin'i sonuna kadar zorladı ve maçı penaltı atışlarına götürdü. Ancak Mbappe'nin harika performansına rağmen Fransa, finali kaybetti. Emiliano Martinez o zamandan bu yana birden fazla kez kutlamalarda Mbappe'yi hedef alırken görüntülendi.

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SIRADA NE VAR? Mbappe, Messi'nin dönüşünü beklerken takıma Ligue 1 şampiyonluğu ve ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandırmaya odaklanmış durumda. Emiliano Martinez ise çok yakında Aston Villa'ya dönecek ve takımı Premier Lig'in küme düşme potasından uzaklaştırmaya çalışacak.