Mbappe, Dünya Kupası finalinden hemen sonra neden Paris Saint-Germain'e döndüğünü açıkladı.

NE OLDU? Mbappe, kahramanca hat-trick yapmasına rağmen Fransa'nın Arjantin'i finalde mağlup edip üs üst ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmasını sağlayamadı. Oyuncuların çoğu kulüp futboluna dönmeden önce hak ettikleri tatili yaparken 23 yaşındaki oyuncu, üzüntü dolu finalden sadece üç gün sonra PSG için antrenmanlara geri döndü.

NE SÖYLEDİ? Strasbourg'a 90+6'da penaltıdan golü atan ve galibiyeti getiren Mbappe, karşılaşmanın ardından gazetecilere şunları söyledi: "Bunu (Dünya Kupası final mağlubiyetini) asla sindiremeyeceğim. Ancak hocama ve takım arkadaşlarıma da söylediğim gibi; kulübüm, millî takımda olan bir yenilginin bedelini ödememeli. İki durum farklı."

BÜYÜK RESİM: Christophe Galtier'in ekibi Strasbourg karşısında üç puanı son anda aldı. Neymar iki dakikada iki sarı kart görerek oyundan atıldı ve daha sonra Mbappe, maçın son anlarında sahneye çıkarak penaltıdan attığı golle takımının 2-1 kazanmasını sağladı.

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MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? 23 yaşındaki oyuncunun uluslararası sahnede daha fazla başarı elde etmesi için önünde uzun yıllar var. Mbappe, şimdilik dikkatini kulüp futboluna çevirmiş durumda.