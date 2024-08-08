Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Caen'in sahibi olduktan sonra ilk transferini gerçekleştirdi.

Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu Caen, Mbappe tarafından yönetilmeye başlandıktan sonraki ilk transferini duyurdu.

Caen bir dönem adı Türk kulüpleriylede anılan Yann M'Vila'yı iki yıllık bir anlaşma ile transfer etti. Mbappe geçtiğimiz günlerdeı, Caen'in hisselerinin %80'ini satın alarak kulübün çoğunluk hissesine sahip olmuştu.

Mbappe, Caen'in başına geçtikten sonra yaptığı bu ilk transferle, kulübe deneyimli bir oyuncu kazandırmış oldu.

M'Vila imzayı attı

M'Vila, Premier Lig'de Sunderland forması giymiş ve Fransa Milli Takımı'nda 22 kez görev almış tecrübeli bir orta saha oyuncusu. 34 yaşındaki futbolcu, son olarak 2023-24 sezonunun ikinci yarısında West Brom forması giymişti.

Mbappe, gençliğinde Caen'e katılmaya oldukça yakalamıştı ancak kulübün Ligue 2'ye düşme tehlikesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Caen, 2019 yılından bu yana Ligue 1'de mücadele etmiyor.

Yeni sezonda Mbappe, Caen'in maçlarını yakından takip edecek. Ancak yıldız oyuncu, bu yaz Paris Saint-Germain'den transfer olduğu Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefi doğrultusunda asıl odağını İspanyol devine verecek.