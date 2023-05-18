Gelecek sezonun kadrosu için kolları sıvayan yıldız oyuncu, eski takım arkadaşını da yanında istiyor.

Şampiyonlar Ligi’nde hayal ettiği başarıya bir türlü ulaşamayan PSG’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başlarken, takımın yıldız oyuncusu Kylian Mbappe’nin, eski takım arkadaşı Bernardo Silva’nın kadroya katılması için yönetim kuruluna yaptığı baskı da artarak devam ediyor. PSG’nin yaz transfer döneminde bu transfer için Manchester City’nin kapısını çalması bekleniyor.

Daha önce Mbappe ve PSG’nin futbol danışman Luis Campos ile birlikte Monaco çatısı altında çalışan ve PSG’nin önünde bir lig şampiyonluğu zaferi yaşayan Silva’nın İngiliz ekibinden ayrılması için en az 80 milyon eurolk bir teklif gerekiyor.

Messi ve Neymar yolcu

Le10sports’ta yer alan habere göre ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen PSG, buna rağmen bu transfer için şartlarını zorlamaya hazırlanıyor.

Takımın en fazla kazanan oyuncularından Lionel Messi’nin sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle maaş bütçesinde önemli bir alan açacak olan PSG’nin, Silva transferinin bir kısmını Neymar’ın satışıyla finanse etmesi bekleniyor.

Her iki oyuncunun da takımdan ayrılmasıyla birlikte maaş bütçesi konusunda nefes alacak olan PSG’nin böylece Silva için uygun şartları oluşturması bekleniyor.