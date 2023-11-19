Kylian Mbappe 300 gole Neymar, Ronaldo ve Messi’den önce ulaştı

PSG’nin ve Fransa’nın golcüsü üst düzey performansını milli takıma da taşırken, attığı gollerle futbol tarihine geçen yıldızları geçti.

Fransa Milli Takımı’nın en önemli yıldızı olan Kylian Mbappe, ülkesinin Cebelitarık engelini 14-0’lık tarihi farkla geçtiği karşılaşmada attığı üç golle profesyonel futbolculuk kariyerinde 300 gole ulaşmayı başardı. Lionel Messi'nin sekizinci kez dünyanın en iyi oyuncusu seçildiği son Ballon d'Or sıralamasında üçüncü olan Mbappe, formuyla ödülü gelecek sezon istediğinin de sinyallerini verdi.

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 41 gol kaydeden ve aynı zamanda Fransa ile Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda altın ayakkabıyı kazanan 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon şu ana dek 15 maçta 15 gol kaydetti.

Ronaldo, Messi ve Neymar'ı geçti

300 gole yaş olarak bakıldığında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yanı sıra PSG’deki eski takım arkadaşı Neymar’dan da önce ulaşan Mbappe, bunu henüz 25 yaşına girmeden başardı.

300 gol barajına Neymar ve Messi’nin 25, Ronaldo’nun ise 27 yaşında ulaştığı düşünüldüğünde kariyeri sona erdiğinde bu üç ismi de geride bırakma ihtimali oldukça kuvvetli görünen Mbappe, şu anda 231 golü bulunan Erling Haaland’ın da önünde yer alıyor. PSG’de çalkantılı bir sezon geçiren yıldız oyuncu Reims karşısında hat-trick yapan yıldızını maçın ardından buna rağmen eleştirmişti.