Fransız yıldız Kylian Mbappe 250 milyon euro karşılığında Real Madrid’e transfer olmaya hazırlanıyor.

PSG ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve kontratının sona ermesinin ardından Real Madrid’e transfer olacağı öne sürülen Kylian Mbappe hayallerine beklentilerinden daha erken ulaşabilir. 2024 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını daha önce deklare eden Mbappe, PSG Community’de yer alan habere göre kulübü tarafından gözden çıkarıldı.

Habere göre PSG Mbappe’yi 250 milyon euro karşılığında Real Madrid’e satmayı kabul etti. Anlaşmanın 50 milyon euroluk kısmının bonuslar ve ödemeleri kapsadığı belirtildi.

Tarihin en pahalı futbolcusu olacak

Transfer bu şekilde gerçekleşirse, Mbappe takım arkadaşı Neymar’ın 222 milyon euroluk bedelini geçecek ve futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak adını tarihe yazdırmayı başaracak.

Bu sezon PSG formasıyla Ligue 1’de 34 maça çıkan ve 29 gol atan 24 yaşındaki Mbappe, Şampiyonlar Ligi’nde de sekiz maçta yedi gol atmıştı. Fransa Milli Takımı’nın da en önemli ismi olan Mbappe, ülkesiyle 2018 Dünya Kupası’nı kazanma başarısı elde etmişti.

Mbappe’nin adı geçtiğimiz yaz da Real Madrid ile anılmış ancak yıldız oyuncu takımıyla sözleşme uzatmayı tercih etmişti.