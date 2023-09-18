Kyle Walker Şampiyonlar Ligi finaline 11’de başlamayacağını nasıl öğrendi?

Manchester City’nin başarılı sağ bek oyuncusu Kyle Walker, teknik direktör Pep Guardiola’nın kendisini Şampiyonlar Ligi finalinin ilk 11’ine almaması üzerine Katalan çalıştırıcıyla arasında geçen diyaloğu anlattı. Guardiola’nın final maçının 11’de yer almayacağını karşılaşmadan bir gün önce söylediğini belirten Walker, bu durumu anlayışla karşıladığını ifade etti.

Geçen sezon Inter ile oynanan final maçından bir gün önce Guardiola’nın kendisini bir kenara çektiğini belirten Walker, Guardiola ile güçlü bir ilişkisi olduğunu belirtti.

“Bu benim kararım değil, teknik direktörün kararı ve o anda nasıl oynadığımıza bağlı. Sadece 11 oyuncu seçme hakkı var ve bu şekilde bir tercihte bulundu çünkü takım için doğru olanın bu olacağını düşündü. Futbol tek başına oynadığınız bir spor değil.

Önemli olan takım için en doğru olan neyse onun yapılması.

Bir gece önce bana durumu aktardı ve anlayışla karşıladım ancak bunu maç sabahı öğrenseydim benim için çok zor olurdu. Maç günü öğrenseydim büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilirdim. Öğrendikten sonra uyudum ve sonra takımla konuşmamı yaptım.

Günün sonunda yapmamız gerekeni yaptık ve kupayı kazanarak takım arkadaşlarımla birlikte tarihe geçtik”