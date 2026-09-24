Geçtiğimiz sezon elit futbol sahnesinde güçlü bir çıkış yakalayan Gürcü kanat oyuncusu Hvicha Kvaratshelia, 2024-2025 sezonunun kış transfer döneminde 85 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e katılmıştı. İlk uyum süreci kolay olmasa da Fransa'daki ikinci yılında, özellikle sezonun son metrelerinde dikkat çekici bir performans sergiledi ve takımının üst üste ikinci kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanma yolundaki serüveninde belirleyici bir rol oynadı.

Bunun büyük bir kısmının hakkı ise, "Kvaradona" lakaplı oyuncunun büyük bir takdir ve geniş bir övgüyle andığı teknik direktörü Luis Enrique'ye ait.

Bu konuda Gürcü oyuncu şunları söylüyor: "Sanırım ondan çok şey öğrendim; hem zihinsel hem de fiziksel açıdan gözle görülür şekilde gelişim gösterdim, ayrıca onun gözetimi ve yönlendirmeleri altında oyunu anlayışım büyük ölçüde derinleşti."

Kvara, "Sport" gazetesinin aktardığına göre şakayla şunları ekledi: "Ondan öğrendiğim her şey sayesinde, bugün kendim bir teknik direktör olmaya ehil hale geldiğimi söyleyebilirim." Böylece İspanyol teknik direktörün performansı üzerindeki büyük etkisine dikkat çekti.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Onunla birlikte olmak, her gün yeni bir şey öğrenmek demek; sizi zihinsel, fiziksel ve psikolojik açılardan değiştiriyor ve geliştiriyor. Her zaman hazır olmanız için size sürekli dersler veriyor; oynamak için yalnızca bir dakikanız bile olsa, hazır olmanız gerekiyor."

Şöyle devam etti: "Luis Enrique ile tek yapmanız gereken, söylediklerini dinlemek, talimatlarına uymak ve sahada yüzde 100 elinizden gelenin en iyisini yapmak."

Kvaratshelia'nın, bu yılki Ballon d'Or (Altın Top) ödülüne aday gösterilen 30 isimden biri olduğunu hatırlatalım. Ancak Lamine Yamal, Kylian Mbappé ve Harry Kane gibi bu prestijli ödül için yarışan diğer öne çıkan isimler göz önüne alındığında, ödülü kazanma şansı düşük görünüyor.

Bununla birlikte, yalnızca sayılara bakıldığında, herhangi bir oyuncuyla rekabet edebilir; zira Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol ve 6 asistlik bir istatistiğe sahip. Bu, Bayern Münih'e karşı oynanan yarı final maçlarında ve Arsenal'e karşı oynanan finalde kilit bir rol oynadıktan sonra kazandığı turnuva.

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