'Kulüpler menajerimi arıyor' - Tuchel, geleceği hakkında konuştu

- Tuchel Chelsea anılarını paylaşıyor
- Diğer kulüplerden teklifler var
- Eylül'de görevden alındı
NE OLDU? Eski Chelsea menajeri, Mavilerin patronu olarak görev süresinin aniden sona erdiğini ve şimdi futbol dünyasına geri dönmeden önce çok hak ettiği bir mola vermeyi planladığını söyledi.
NE SÖYLEDİ? Alman çalıştırıcı, Sportstar'a "Chelsea'deki her günü sevdim. Benim için çok erken sona erdi, ama elimde değildi.
"Henüz bir karar vermedim. Şimdi ara verme zamanım geldi. Bazı kulüpler menajerimi arıyor ama 18 gündür beni aramaması konusunda anlaştık."
BÜYÜK RESİM: Tuchel, şu anda 12 Ekim'den beri Hindistan'ın Kerala kentinde tatil yapıyor. Haberlere göre, son haftalarda en az iki Premier Lig ekibinin kendisine ilgisi bulunuyor.
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TUCHEL İÇİN SIRADA NE VAR? Alman hocanın bir sonraki hamlesi belirsizliğini koruyor. Ancak, Stamford Bridge'den ayrıldığından beri Juventus, Bayer Leverkusen ve Aston Villa ile bağlantılı.