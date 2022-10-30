'Kulüpler menajerimi arıyor' - Tuchel, geleceği hakkında konuştu

Tuchel Chelsea anılarını paylaşıyor

Diğer kulüplerden teklifler var

Eylül'de görevden alındı

NE OLDU? Eski Chelsea menajeri, Mavilerin patronu olarak görev süresinin aniden sona erdiğini ve şimdi futbol dünyasına geri dönmeden önce çok hak ettiği bir mola vermeyi planladığını söyledi.

NE SÖYLEDİ? Alman çalıştırıcı, Sportstar'a "Chelsea'deki her günü sevdim. Benim için çok erken sona erdi, ama elimde değildi.

"Henüz bir karar vermedim. Şimdi ara verme zamanım geldi. Bazı kulüpler menajerimi arıyor ama 18 gündür beni aramaması konusunda anlaştık."

BÜYÜK RESİM: Tuchel, şu anda 12 Ekim'den beri Hindistan'ın Kerala kentinde tatil yapıyor. Haberlere göre, son haftalarda en az iki Premier Lig ekibinin kendisine ilgisi bulunuyor.

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