Kulüpler Dünya Kupası'nın yıldızı Kenan Yıldız'dan Real Madrid itirafı

Genç yıldız, Arda Güler ve Dean Huijsen’den aldığı formalarla dostluklarını ölümsüzleştirdi.

Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız, Dünya Kulüpler Kupası'nda Real Madrid ile oynadıkları çeyrek final karşılaşmasının ardından iki eski dostundan anlamlı bir hatıra aldı. 20 yaşındaki oyuncu, mücadele sonrasında Arda Güler ve Dean Huijsen'den forma aldığını duyurdu.

Dün gece oynanan ve Real Madrid’in Gonzalo García’nın golüyle 1-0 kazandığı karşılaşmada Juventus'un en etkili ismi olarak dikkat çeken Kenan Yıldız, maç sonrası duygusal bir açıklama yaptı. Genç yıldız, maçın ardından sahada birlikte poz verdiği Arda Güler ve Dean Huijsen ile olan bağlarını şu sözlerle dile getirdi:

“Bugün iki forma aldım, biri Arda’dan diğeri Dean’den.”

Juventus çeyrek finalde veda etti

Kenan Yıldız, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ile Türkiye Millî Takımı'ndan takım arkadaşı. Dean Huijsen ise daha önce Juventus forması giydiği dönemde Yıldız’ın yakın dostu olmuştu. Karşılaşma, hem sportif mücadele hem de eski dostlukların yeniden buluşması açısından özel bir anlam taşıdı.

Real Madrid’in teknik direktörü Xabi Alonso yönetimindeki takım, bu galibiyetle Dünya Kulüpler Kupası’nda yarı finale yükselirken, Juventus turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

Kenan Yıldız'ın hem saha içindeki performansı hem de maç sonrası yaptığı açıklama, genç yıldızın futbolculuğu kadar insani yönünün de güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.