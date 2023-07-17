Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, dünyaca ünlü bir golcüyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’nin Edin Dzeko, Galatasaray’ın ise Mauro Icardi ile anlaşmasının ardından dünyaca ünlü bir başka golcü daha Süper Lig’e bir hayli yaklaştı. Sports Digitale’den Ertan Süzgün’ün haberine göre teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu’nun yaptığı Başakşehir, Bundesliga’ya veda eden Hertha Berlin’in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek ile anlaşmaya vardı.

Geride bıraktığımız sezonda Serie A takımlarından Salernitana’nın formasını giyen 28 yaşındaki Piatek, forma giydiği 33 lig karşılaşmasında beş gol ve beş asistle oynamıştı.

Bundesliga'da beklentileri karşılayamadı

Kariyerinin en iyi dönemini 2018-2019 sezonunda geçiren ve Genoa’da başlayıp Milan’da tamamladığı sezonu 31 golle kapayan Piatek’in Milan’a transferi 35 milyon euro karşılığında gerçekleşmişti.

Bir sonraki sezon 24 milyon euro karşılığında Hertha Berlin’e transfer olan ancak Almanya adımı sonrasında kariyeri düşüşe geçen Piatek, Polonya Milli Takımı’nda ise Robert Lewandowski’nin gölgesinde kalmıştı.

Kadrosunda Stefano Okaka ve Philippe Keny gibi santrforlar bulunan Başakşehir’in Piatek transferini kısa bir süre içerisinde resmen duyurması bekleniyor.