Kruse'den maç sonu sürpriz evlenme teklifi

Yıldız futbolcu, maçın ardından canlı yayında kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler futbolu D Grubu'nda Almanya'nın tecrübeli oyuncu kontenjanından kadrosunda yer alan Max Kruse, Suudi Arabistan'ı 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından, sürpriz bir harekete imza attı.

Kız arkadaşıma bir mesajım var' diyen Kruse, formasının altındaki tişörtü çıkardı ve altında Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' yazısı görüldü.

Suudi Arabistan - Almanya maçında neler oldu?

D Grubu mücadelesinde Suudi Arabistan ile Almanya karşı karşıya geldi.

12. dakika Amiri'nin golüyle 1-0 geriye düşen Suudi Arabistan, 30. dakikada Al Naji'nin kaydettiği gol ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. 43'te Ache, Almanya'yı 2-1 öne geçirirken ilk yarı bu skor ile sona erdi.

50. dakikada tekrar sahneye çıkan Al Naji, beraberlik golünü kaydetmeyi başardı.

67. dakikada Pieper'in oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Almanya, buna rağmen 75. dakikada Uduokhai'nin golüyle karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı.

Maçın ardından kız arkadaşına evlenme teklifinde bulunan Kruse, aynı zamanda son golün de asistini yaptı ve 90 dakika sahada kaldı.

Max Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri

2019 yılında Wolfsburg’dan bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer olan Alman yıldız, sarı-lacivertli forma ile toplamda 23 maça çıktı, yedi gol atıp sekiz asist yaptı.

Tecrübeli oyuncu, gollerinin tümünü Süper Lig’de kaydederken asistlerden birini ise Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.