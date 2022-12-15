Real Madrid orta saha oyuncusu Toni Kroos, Per Mertesacker'in, Almanya Teknik Direktörü olması için mükemmel bir fırsat olduğunu söyledi.

NE OLDU? Hansi Flick'in Almanya Millî Takımı'ndaki geleceği menajerlik geleceği, federasyonunun uzun vadeli kalacağına dair güvence vermesine rağmen bazı taraftarlar tarafından hâlâ sorgulanıyor. Toni Kroos ise mükemmel bir uyum olacağı konusunda ısrar ederek Per Mertesacker'ı millî takım görevini devralmaya çağırdı.

NE SÖYLENDİ? Einfach mal Luppen Podcast'inde konuşan Kroos, Mertesacker'ın bu iş için mükemmel bir niteliğe sahip olduğunu öne sürdü: "O harika bir kişilik. Mutlak bir otoriteye sahip ve diğer yandan oyuncularla arkadaş da olabiliyor.

"Per, mega bir profesyonel ve aynı zamanda taraftarlarla takımın yeniden bir yakınlık kurmasını sağlayabilir."

DAHA BÜYÜK RESİM: Flick şimdilik işini kurtarmayı başarmış olsa da, uzun vade için güvenilirliği havada kaldı ve ayrılırsa onun yerine kimin geçebileceğine dair spekülasyonlar yaygın. Şu anda Arsenal akademisinde görev yapan Mertesacker, taraftarların gözdesi bir isim ve geçmişte millî takımın diğer pozisyonları için tartışılmıştı.

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MERTESACKER'İ NE BEKLİYOR? Mertesacker, akademi kadrosunun saygın bir parçası haline geldiği Arsenal'de mutlu olduğu konusunda ısrar etti, ancak gelecekte uluslararası alana geçebilir.