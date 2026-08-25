Kritik saatler: Paris Saint-Germain'in kararı Barcola'yı Liverpool'un kapısına getirdi

Paris Saint-Germain transfer dönemini henüz kapatmadı ve önümüzdeki 1 Eylül öncesindeki son günlerde, gerek yeni oyuncular gerekse ayrılacaklar açısından daha fazla hareketlilik beklenmekte. Bu hareketlerin en dikkat çekici olanı, Paris kulübüyle sözleşmesini yenilemeyi reddetmesi ve Liverpool ile prensipte anlaşmaya varmasının ardından geleceği hâlâ belirsizliğini koruyan Bradley Barcola ile ilgili.

Luis Enrique, Fransız millî oyuncuyu geleceği netleşene kadar kadro dışı bıraktı. Bununla birlikte, Paris Saint-Germain'in talep ettiği bedel ile Liverpool'un teklifi arasında bir fark bulunuyor.

"As" gazetesine göre, Avrupa şampiyonunun yönetimi, müzakerelerde taleplerini düşürmüş olmalarına rağmen Liverpool'un bonuslar dahil 115 milyon euroluk son teklifini reddetti.

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Başlangıçta 160 milyon euro, ardından 140 milyon euro istediler; şimdi ise Paris bundan daha düşük bir teklifi kabul etmeye karar verdi.

Liverpool, prensipte anlaşmaya vardığı Barcola'yı kadrosuna katmak için elinden gelenin en iyisini yapacak. Luis Enrique tarafından takımın ihtiyaç fazlası olarak görülmesinin ardından oyuncu ayrılmak istiyor; başlangıçta transfer için baskı yapmayı düşünmese ve ilk on birde bir yer için mücadele etmeyi planlasa da.

Şimdi, Ferran Torres ve Mika Godts'un gelmesiyle durum tamamen değişti. Tüm taraflar transferin tamamlanacağından emin; zira oyuncunun kalmaya devam etmesi Luis Enrique için bir baş ağrısına dönüşebilir.

Barcola'nın durumu Paris Saint-Germain üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor; çünkü onu satamamaları halinde kulüp, en azından hücum hattında, yaz transfer döneminin kapanmasından önce kadrosunu güçlendiremeyecek.

Paris Saint-Germain ile Liverpool arasındaki müzakereler son günlerde kademeli olarak ilerleme kaydetti. Hatta eski Olimpik Lyon oyuncusu, Luis Enrique'nin planlarında yer almadığının teyit edilmesinin ardından spor direktörünü İngiliz kulübüyle anlaşmaya varması için teşvik etti.

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Yaz transfer döneminin en dikkat çekici konularından birinin çözüme kavuşması için önemli saatler yaklaşıyor. Barcola, Temmuz ayında Paris ile sözleşmesini 2028'den sonra uzatmama niyetini açıklamıştı; bu, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla sözleşmesinin sona erdiği yıl.