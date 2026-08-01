Kraliyet Ordusu, Wydad'ı tehdit ediyor: FIFA baskıyı artırıyor

Wydad, yaz transfer döneminde yeni bir darbe daha aldı. Ezeli rakibi Kraliyet Ordusu, savunma oyuncusu Ferji Kermun'un transferi için güçlü bir şekilde devreye girdi. Kırmızılı kulüp ise, önümüzdeki futbol sezonu başlamadan önce yeni transferlerini tescil etme kabiliyetini tehdit eder hale gelen birikmiş uyuşmazlık dosyalarını kapatma çabalarını sürdürüyor.

Kraliyet Ordusu, Younes Abdelhamid ve Nouh El Abd ikilisinin ayrılığının ardından savunma hattını güçlendirme çabaları çerçevesinde, mevcut yaz transfer döneminde savunma oyuncusu Ferji Kermun'un transfer yarışına girdi.

Oyuncu ve Olympic Safi yönetiminden yeşil ışığı alarak transferi bitirmek için ilk harekete geçen taraf Wydad olmasına rağmen, Kraliyet Ordusu'nun müzakere hattına girmesi işlerin seyrini değiştirdi.

Askeri takım, Wydad'ın sunduğu teklifin üzerinde bir mali teklif sundu; bu da savunma oyuncusu Ferji Kermun'un kırmızılı kulübe transferinin sekteye uğramasına yol açtı.

Fas'ın "Sport7" sitesi, bu gelişmenin Olympic Safi yönetimini mali taleplerinin tavanını yükseltmeye ittiğini ve Kermun'u en iyi mali teklifi sunacak kulübe vermeye karar verdiğini aktardı.

FIFA'dan yeni kararlar

Bir başka gelişmede, Uluslararası Futbol Federasyonu'na (FIFA) bağlı Uyuşmazlık Çözüm Odası, takımın eski yabancı oyuncularından biriyle ilgili bir davada Wydad aleyhine yeni bir karar verdi.

Böylece kulüp aleyhine verilen nihai kararların sayısı 5'e yükseldi. Bu durum, Wydad yönetimini transfer yasağı cezasının kaldırılması ve takımın yeni oyuncularını tescil edebilmesi için bu dosyaları tamamen çözmeye zorluyor.

Wydad Başkanı İbrahim El Asri, Hicham Ait Menna başkanlığındaki eski yönetimin ardında çok sayıda dava bırakmasının ardından, geçtiğimiz dönemde biriken uyuşmazlık dosyalarını kapatmak için yoğun çabalarını sürdürüyor.

Kulüp, "Sport7" sitesinin aktardığına göre, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) nezdinde beş dosyayı, ayrıca Ulusal Uyuşmazlık Komitesi önünde bulunan yediden fazla dosyayı çözmek zorunda kaldı.

Benabid'i tutma hamleleri

Uyuşmazlık dosyalarının ele alınmasına paralel olarak İbrahim El Asri, yeni sezon başlamadan önce takımın temel unsurlarını elinde tutmak için harekete geçiyor. Wydad yönetimi, kaleci Mehdi Benabid ile sözleşmesini yenilemesi ve takımda kalmaya ikna etmek amacıyla ileri düzeyde müzakerelere girdi.

Fas'ın "Le360 Sport" sitesi, Wydad yönetiminin tüm mali alacaklarını süratle ödemesinin ardından Benabid'e yeni bir teklif sunduğunu ortaya koydu ve kalecinin nihai kararını önümüzdeki birkaç gün içinde vereceğini belirtti.

Raporda, çok sayıda oyuncunun mali alacaklarını talep etmek ya da tek taraflı olarak sözleşmelerinin feshini sağlamak için uyuşmazlık komitesine başvurmasının ardından El Asri'nin, önceki dönemin ardında bıraktığı karmaşık dosyalarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi. Bu durum, mevcut yönetimi yeni sezon başlamadan önce bu krizleri çözmek için çalışmaya devam etmeye zorluyor.