Barcelona, savunma hattını yeniden yapılandırmaya yönelik hamlelerine başladı. Katalan kulübü, Jules Koundé'nin olası ayrılığına hazırlık olarak Premier Lig'deki en dikkat çekici seçeneklerden biriyle temas kanallarını açtı.

Metro sitesinin İspanyol kaynaklara dayandırdığı habere göre, Barcelona; Arsenal'in Koundé ile anlaşma isteği doğrultusunda, Tottenham'ın sağ beki Pedro Porro'yu yaz transfer döneminde kadrosuna katma olasılığını araştırmak için oyuncunun çevresiyle temasa geçti.

Gazeteci Gerard Romero, YouTube kanalı üzerinden, Barcelona'nın son günlerde Porro'nun çevresiyle güçlü bir şekilde temaslara başladığını ve oyuncunun temsilcilerine bir ön teklif sunduğunu belirtti.

Buna rağmen Koundé şu ana kadar Barcelona'dan ayrılma isteği göstermedi, geleceği ise hâlâ açık durumda. Bu durum kulübü, olası gelişmelere karşı erken harekete geçmeye itti.

26 yaşındaki Porro, Tottenham ile üst düzey performanslar sergiledi ve İspanya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nı kazandığı süreçte oynanan maçların çoğunda ilk on birde forma giydi.

İspanyol sağ bek, geçtiğimiz haziran ayında sözleşmesini yenileyerek Tottenham'a 2031 yılına kadar bağlandı. Ayrıca kendisini önemli bir oyuncu olarak nitelendiren ve hem defansif hem de ofansif olarak maçlara etki edebilecek bir futbolcu olarak tanımlayan teknik direktör Roberto De Zerbi'nin güvenini de kazanmış durumda.

Barcelona'nın Porro'ya duyduğu ilgi, oyuncunun savunma hattında birden fazla rol üstlenebilme yeteneğinden kaynaklanıyor. Bu da Koundé'nin ayrılması durumunda takımın ihtiyaçlarıyla örtüşüyor.