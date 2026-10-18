Atletico Madrid, Arjantinli savunmacısı Cristian Romero'nun sakatlığı konusunda göreceli olarak rahatlatıcı haberler aldı. Yapılan tıbbi tetkikler, oyuncunun adduktor kasında düşük dereceli bir sakatlık yaşadığını ortaya koydu.

Bugün Marca gazetesinin pazar günü yayımladığı habere göre, bu sakatlık "Cuti" Romero'yu 10 ila 12 gün arasında sahalardan uzak tutacak.

Romero, Espanyol karşısında alınan galibiyet sırasında endişe yaratmış, duyduğu ağrılar nedeniyle oyunun 60. dakikasında oyundan çıkmak istemişti. Takımın savunma hattının sağlamlığına önemli katkı sunan savunmacının yokluğu konusunda kaygılar oluşmuştu.

Oyuncunun pazar günü geçirdiği tetkikler, sakatlığın yalnızca kas yorgunluğunun ötesinde olduğunu, ancak uzun süreli bir yokluğu gerektirecek kadar ciddi olmadığını gösterdi. Tahminler, Romero'nun iki haftadan kısa bir süre içinde dönebileceğine işaret ediyor.

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Stuttgart ve Deportivo maçlarında yok

Habere göre Romero, Atletico Madrid'in salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibiyle oynayacağı maç öncesinde pazartesi günü Stuttgart'a gidecek kafilede yer almayacak. Ayrıca önümüzdeki cumartesi Metropolitano Stadı'nda oynanacak Deportivo La Coruña maçında da forma giyemeyecek.

Buna karşılık Arjantinli savunmacının, yaklaşık bir hafta sonra oynanacak Levante maçına hazır hale gelmesi bekleniyor. Ancak teknik ekip, oyuncu tam olarak hazır olmadığı takdirde dönüşü için acele etmeyecek.

Bayern ve Barcelona: En önemli hedef

Atletico Madrid'in temel hedefi, teknik ekipte bir miktar kaygı yaratan en kötü senaryodan, yani oyuncunun yaklaşan zorlu karşılaşmalarda forma giyememesinden kaçınmak.

Bu nedenle teknik direktör Simeone ve ekibi, kritik bir haftanın öncesinde Romero'yu tamamen hazır biçimde geri kazanmayı umuyor. Söz konusu haftada Atletico, salı günü Bayern Münih'i konuk edecek, ardından pazar günü Barcelona ile karşılaşacak. Her iki maç da Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga kapsamında büyük önem taşıyor.

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanının savunmanın göbeğinde bulunması, bu iki karşılaşmada önemli bir unsur olarak görülüyor. Bu da erken dönüş riskine girmemeyi takım için bir öncelik haline getiriyor; Levante maçında ondan vazgeçmek zorunda kalsa bile.