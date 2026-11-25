Eski İngiltere milli yıldızı Raheem Sterling, Lamborghini'siyle pervasızca araç kullandığı olay nedeniyle İngiliz yargısının karşısına çıkınca saha dışında yeni bir krizle karşı karşıya kaldı. Ayrıntıları yalnızca trafik ihlalleriyle sınırlı kalmayan davada, İngiliz futbolunun eski yıldızını neredeyse parmaklıklar ardına gönderecek suçlamalar gündeme geldi.

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Basingstoke Sulh Ceza Mahkemesi, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü 31 yaşındaki oyuncuya 18 ay süreyle ertelenmiş 12 ay hapis cezası verdi. Sterling, tehlikeli araç kullanmayı, yasa dışı yollarla solumak amacıyla altı tüp nitröz oksit (gülme gazı) bulundurmayı ve polise numune vermeyi reddetmeyi kabul etmişti. Mahkeme ayrıca oyuncuya 100 saat kamu hizmeti cezası verdi ve ehliyetine iki yıl süreyle el koydu. Söz konusu bilgiler Guardian gazetesi tarafından aktarıldı.

Olay, 28 Mayıs'ta saat 01.30'da yaşandı. Sterling, Hayes bölgesindeki bir McDonald's şubesinin önünde siyah Lamborghini Urus marka aracını kullanırken büyük pembe bir balondan nitröz oksit solurken görüldü. Oyuncu, bütün gece uyumamış olmasına rağmen saat 07.45'te yeniden direksiyona geçti.

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Polis, Sterling'in M25, M40 ve M3 otoyollarında tehlikeli şekilde araç kullandığına dair ihbarlar aldı. Diğer sürücüler oyuncunun sürekli şerit değiştirdiğini fark etmişti. Bir tanık, Sterling'i araç kullanırken beyaz bir balondan gaz solurken gördüğünü anlattı. Başka bir kadın sürücü ise oyuncunun yolu kullanan birinin ölümüne yol açmasından korktuğunu dile getirdi.

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Saat 07.49'da bir tanık polise haber verdi, ardından saat 08.45'te oyuncunun M3 otoyolunda pervasızca araç kullandığına dair yeni bir ihbar geldi. Güvenlik kamerası kayıtları, aracın şeritler arasında geçiş yaptığını, ardından A327 yolunda orta bariyere çarptığını ve kullanılamaz hale gelecek kadar ağır hasar gördüğünü ortaya koydu. Kazada yaralanan olmadı, Sterling ise saat 09.15 sularında gözaltına alındı.

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Oyuncu, alkol ve uyuşturucu tespiti için ön testlerden geçirildi. Alkol, esrar ve kokain sonuçları negatif çıktı, ancak Sterling sürüş yeteneğini ölçen testte başarısız oldu. Polis ondan gözlerini kapatıp 30 saniyenin geçtiğini tahmin etmesini istedi, ancak oyuncu 52 saniyede durdu. Sterling ayrıca kan örneği vermeyi reddetti ve önce hukuki danışmanlık talep etti.

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Hâkim Kirsty Ullman, oyuncunun ihlallerinin yüksek derecede ciddiyete ulaştığını ve yol kullanıcılarını ağır yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığını değerlendirdi. Ancak suçunu kabul etmesini, daha önce herhangi bir mahkûmiyet kaydı bulunmamasını, itibarını ve hayır işlerini de göz önünde bulundurdu.

Mahkeme ayrıca Sterling'in ırkçılıkla mücadeleye yaptığı katkılar nedeniyle 2021'de Britanya İmparatorluğu Nişanı aldığına ve geçen haziran ayında Banbury Lodge merkezinde 12 gün geçirerek bağımlılık tedavisi için kendiliğinden başvurduğuna dikkat çekti.

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Oyuncunun avukatı Jason Bartfield, olayın son derece talihsiz olduğunu ve müvekkilinin itibarını zedelediğini söyledi. Bartfield'a göre Sterling, Arsenal'deki kiralık döneminin sona ermesi ve Chelsea'nin planlarından çıkarılmasının ardından, olaydan önceki altı ay boyunca tek başına antrenman yaparak zor bir dönem geçirdi.

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Sportif açıdan bakıldığında Sterling, 2024-2025 sezonunda Arsenal'de kiralık olarak forma giydi. Ardından Şubat 2026'da Feyenoord'a transfer oldu ve Hollanda liginde sekiz maça çıktıktan sonra sezon sonunda takımdan ayrıldı. İngiltere Milli Takımı'yla 82 maça çıkıp 20 gol atan oyuncu, Manchester City ile dört Premier Lig şampiyonluğu kazandı.

Raheem Sterling'in 18 aylık süre içinde yeni bir suç işlemesi halinde, mahkemenin koşullara ve hukuki kurallara göre 12 aylık hapis cezasını uygulamaya koyma kararı alabileceğini de belirtmek gerekir.

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