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Marko Brkic
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"Korkmuştum": Bayern'in süper yıldızı Harry Kane kariyeri için endişelendi

Bundesliga
Bayern Münih
H. Kane

Harry Kane, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanarak dünya futbolunun zirvesine kesin olarak ulaştı. Ancak zirveye giden yolu hiç de düz değildi. Kariyerinin başlarında İngiliz futbolcu hakkındaki ciddi şüpheler peşini bırakmıyordu.

Ballon d'Or oylamasının ortak organizatörü France Football'a verdiği röportajda 33 yaşındaki Kane, Tottenham Hotspur'daki zorlu ilk dönemini açıkça anlattı. "Kiralık olarak oynadığım dönemlerde şüphelerim vardı" diye itiraf etti. Kane, 2004'te FC Watford'un altyapısından Tottenham'a transfer olmuş, altı yıl sonra A takım kadrosuna yükselmişti. Ancak beklediği çıkışı başlangıçta yapamadı. Bunun yerine hücum oyuncusu, sonraki üç yıl içinde Leyton Orient, Millwall, Norwich City ve Leicester City'ye kiralandı.

Kane, 2013'te sonunda Kuzey Londra'ya döndü. Tottenham onu yeniden kiralamayı değerlendirse de forvet bu kez mutlaka kendini kanıtlamak istiyordu ve bir başka transferi reddetti. "Bir sonraki adımı atmak için doğru zamanın geldiğini hissediyordum" diye hatırladı. Aynı zamanda nelerin tehlikede olduğunun farkındaydı: "O dönemde kendimi kanıtlayamazsam kiralanmaya devam etmekten ve sonunda satılmaktan korkuyordum."

Harry Kane, Tottenham Hotspur formasıyla ilk maçına ne zaman çıktı?

Kane, 2014'ün başında Tottenham'da göreve başlayan teknik direktör Tim Sherwood yönetiminde sonunda şans buldu. Bu fırsatı hemen değerlendirdi: Sherwood yönetiminde çıktığı ilk Premier League maçında AFC Sunderland'e gol attı. Böylece üzerindeki baskıyı attı. İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı, "Bu fırsatı değerlendirdiğimi biliyordum" diye o günleri hatırladı. Sonraki yıllarda kulübün gerçek bir efsanesine dönüştü. Kane, Tottenham formasıyla çıktığı 435 resmi maçta toplam 280 gol attı ve 63 golün de asistini yaptı.

Buna rağmen Londra'da kupa kazanamadı. Bu hasreti ancak 2023 yazında, Münih ekibinin yaklaşık 95 milyon euro ödediği Bayern Münih'e transfer olduktan sonra sona erdi. Kane, o tarihten bu yana Bayern'le iki kez Almanya şampiyonluğu, bir kez DFB Kupası ve iki kez Süper Kupa kazandı. Şimdiye kadarki en büyük bireysel başarısını ise Ballon d'Or ile elde etti. Bu ödülü kazanmasında, Almanya'nın rekor şampiyonu adına resmi maçlarda tam 61 gol attığı olağanüstü 2025/26 sezonu belirleyici oldu. Pazartesi günü Londra'da dünyanın en iyi futbolcusu seçildi.

Harry KaneGetty Images
Gelecek maçlar
FCB

FCB

Bundesliga

31 Eki 2026

BVB

BVB

Kane, bu ödülün kendisi için ne kadar önemli olduğunu da açıkça dile getirdi: "Bu tür ödüllerin insanlar için önemli olduğu ve bir oyuncunun kalitesine ilişkin algılarını etkilediği bir dönemde yaşıyoruz. Hiç kimse bu anı ya da bu sezonu benden alamaz. Böyle unvanlarla başkalarının ve taraftarların saygısını kazandığınızı düşünüyorum. Bu kesin."

Kane, devam eden sezonda da benzer bir seviyede oynuyor. Çıktığı on iki resmi maçta şimdiden on gol ve yedi asist kaydetti. Cumartesi günü Borussia Dortmund'a karşı oynanacak Bundesliga klasiğinde (18.30) gol ve asistlerine yenilerini ekleme fırsatı bulacak.

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