Bordo-mavililer, ilk maçı Danimarka'da oynayacak.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurada Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

Kopenhag - Trabzonspor maçı ne zaman?

5 Ağustos'ta Süper Lig'in yeni sezonunun ilk maçında İstabulspor ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, daha sonra ise Şampiyonlar Ligi bileti için sahneye çıkacak.

Devler Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 16-17 Ağustos'ta oynanacak. Rövanş mücadeleleri ise 23-24 Ağustos'ta başlayacak.

Trabzonspor, ilk maçını 16 Ağustos'ta Danimarka'da oynayacak. Bordo-mavili ekip turu geçmesi halinde 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında boy gösterecek.

Kopenhag - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Bordo-mavili takımın Kopenhag ile oynayacağı maçın hangi kanalda yayımlanacağı henüz resmî olarak açıklanmadı.

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Elemesi 2. Tur maçını ilkini beIN SPORTS, rövanşını ise EXXEN yayımlamıştı.

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