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Kooora'ya özel: Mısır Milli Takımı'nın yıldızının geleceğinde beklenen sürpriz

R. Rabia
Al-Ain
Al Ahly SC
Mısır
Birleşik Arap Emirlikleri

Firavunların yıldızının sergilediği muhteşem performans

Mısır Milli Takımı, ister Körfez'de ister Avrupa'da olsun profesyonel birçok isme sahip; bu durum, oyuncularından bazılarının profesyonellik kariyerlerini sürdürmelerinin ya da başka kulüplerin kapısından dönmelerinin önünü açtı.

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Son günlerde, Mısır ekibi Ahli'nin, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Ain'de forma giyen eski savunmacısı Rami Rabia'yı yeniden kadrosuna katma isteğine dair çeşitli basın raporları gündeme geldi.

Al Ain kulübünün içinden "Kooora"ya konuşan bir kaynağa göre, kulüp yönetimi, önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan Rami Rabia'nın sözleşmesini yıllık maaşında hafif bir iyileştirmeyle yenilemeye açık.

Gelecek maçlar
AHL

AHL

Cup

07 Kas 2026

ESL

ESL

ALW

ALW

B.A.E Körfez Ligi

08 Kas 2026

ALA

ALA

Kaynak, Al Ain yönetiminin, Rabia'nın 2025 yazında takıma katılmasından bu yana sergilediği muhteşem performansların ardından en az bir sezon daha katkı sağlayabilecek durumda olduğunu düşündüğünü belirtti.

Aynı zamanda Mısırlı yıldız, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ekibinde kendini rahat hissetmesi ve önümüzdeki dönemde birçok kupa kazanmayı hedeflemesi nedeniyle profesyonellik yolculuğunu sürdürmeyi istiyor.

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