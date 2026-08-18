Türk kulübü Konyaspor, Ahly'nin orta saha oyuncusu İmam Aşur ile anlaşma girişiminde ısrarını sürdürüyor. Türk kulübü, mevcut transfer döneminde yabancı oyuncu transferi için son kadro yerini değerlendirmek istiyor.

Türk "Yeni Haber" sitesi, İmam Aşur'un transferine ilişkin müzakerelerin henüz nihai bir anlaşmaya varmadığını, ancak Konyaspor'un transferden çekilmediğini ve 28 yaşındaki Mısırlı oyuncuyu kadrosuna katmakta ısrar ettiğini aktardı.

Siteye göre Ahly başlangıçta ek primlerle birlikte 8 milyon dolar almakta ısrar ediyordu; ancak daha sonra mali taleplerini düşürdü ve transferin 7,5 milyon dolar karşılığında sonuçlanması bekleniyor.

Transferin nihai detayları konusunda bir anlaşmaya varılamamasına rağmen Konyaspor, Ahly ile anlaşmaya varmayı ve Türk kulübünün yaz transfer döneminde en öne çıkan hedefi haline gelen İmam Aşur'un transferini bitirmeyi hâlâ umuyor.

İmam Aşur, Ahly'ye Danimarka kulübü Midtjylland'dan gelerek katılmıştı ve geçtiğimiz dönemde takımın orta sahasının en öne çıkan oyuncularından biri olarak kendini kabul ettirmeyi başardı; ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile parladı.

Mısır futbolunun efsanesi Muhammed Salah, mevcut transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olmuştu. Aşur'un Konyaspor'a katılması halinde, iki Mısırlı yıldız arasında Türk topraklarında doğrudan bir karşılaşmaya tanık olabiliriz.

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