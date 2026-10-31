24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
CUP-FR98-SCO-MORAFP
Çeviri:

Konuşmadan: Chibo, Haji'nin Amrabat hakkında Kooora'ya yaptığı açıklamalara tepki gösterdi

M. Hadji
Y. Chippo
S. Amrabat
Fas - Nijer
Fas
Nijer
Africa Cup of Nations Qualification
Fas
Nijer

Fas efsanesi takım arkadaşının sözlerini destekliyor

Fas Milli Takımı'nın efsanesi Youssef Chippo, eski yıldız takım arkadaşı Mustafa Hadji'nin Kooora'ya verdiği röportajda, Faslı yıldız Sofyan Amrabat ile teknik direktör Mohamed Ouahbi arasındaki anlaşmazlık hakkında yaptığı açıklamalara tepki vermekten geri durmadı.

Hadji, Kooora'ya verdiği uzun röportajda Amrabat'a sert eleştiriler yöneltti. Bu eleştiriler, Hollanda ekibi Ajax'ın oyuncusunun, Ouahbi görevdeyken milli takımda oynamayı reddettiğine dair açıklamalarının ardından geldi.

Hadji şunları söyledi: "Amrabat, ülkeyi temsil eden ve bayrağını yükselten Fas Milli Takımı için oynuyor, Mohamed Ouahbi için değil; dolayısıyla hangi teknik direktörün yönetiminde olursa olsun oynaması gerekir."

Ardından oyuncuya sert bir mesaj yöneltti: "Bunu söyleyecek sen kim oluyorsun? Sen milli takımın, teknik direktörün ya da Fas bayrağının üstünde değilsin. Milli takıma gelip bir dakika bile oynasan, ağzını açmadan oynaman gerekir, çünkü bu senin için bir onurdur."

Gelecek maçlar
MAR

MAR

Africa Cup of Nations Qualification

13 Kas 2026

NER

NER

Youssef Chippo ise Kooora'nın Instagram üzerinden paylaştığı Hadji'nin açıklamalarının yer aldığı videoya emojilerle yorum yaptı.

Chippo herhangi bir kelime yazmadı, yalnızca gülen yüz emojileri koymakla yetindi; ardından da Hadji'nin sözlerine verdiği desteği vurgulamak için bir kalp emojisi ekledi.

مصطفى حجي ويوسف شيبوKooora instagram

Hadji'nin Kooora ile yaptığı röportajın tamamını okuyun:

Videolu | Mustafa Hadji'nin Kooora'ya röportajı (1/2): Bu durumda Afrika şampiyonu Senegal olur, Ouahbi ile Regragui arasında temel bir fark var

Videolu | Mustafa Hadji'nin Kooora'ya röportajı (2/2): Salah, Hossam Hassan'dan ve Mısır futbol tarihinden daha büyük, Bono ise El Hadary'yi geçti

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin