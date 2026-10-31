Fas Milli Takımı'nın efsanesi Youssef Chippo, eski yıldız takım arkadaşı Mustafa Hadji'nin Kooora'ya verdiği röportajda, Faslı yıldız Sofyan Amrabat ile teknik direktör Mohamed Ouahbi arasındaki anlaşmazlık hakkında yaptığı açıklamalara tepki vermekten geri durmadı.

Hadji, Kooora'ya verdiği uzun röportajda Amrabat'a sert eleştiriler yöneltti. Bu eleştiriler, Hollanda ekibi Ajax'ın oyuncusunun, Ouahbi görevdeyken milli takımda oynamayı reddettiğine dair açıklamalarının ardından geldi.

Hadji şunları söyledi: "Amrabat, ülkeyi temsil eden ve bayrağını yükselten Fas Milli Takımı için oynuyor, Mohamed Ouahbi için değil; dolayısıyla hangi teknik direktörün yönetiminde olursa olsun oynaması gerekir."

Ardından oyuncuya sert bir mesaj yöneltti: "Bunu söyleyecek sen kim oluyorsun? Sen milli takımın, teknik direktörün ya da Fas bayrağının üstünde değilsin. Milli takıma gelip bir dakika bile oynasan, ağzını açmadan oynaman gerekir, çünkü bu senin için bir onurdur."

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Youssef Chippo ise Kooora'nın Instagram üzerinden paylaştığı Hadji'nin açıklamalarının yer aldığı videoya emojilerle yorum yaptı.

Chippo herhangi bir kelime yazmadı, yalnızca gülen yüz emojileri koymakla yetindi; ardından da Hadji'nin sözlerine verdiği desteği vurgulamak için bir kalp emojisi ekledi.

Kooora instagram

Hadji'nin Kooora ile yaptığı röportajın tamamını okuyun:

Videolu | Mustafa Hadji'nin Kooora'ya röportajı (1/2): Bu durumda Afrika şampiyonu Senegal olur, Ouahbi ile Regragui arasında temel bir fark var

Videolu | Mustafa Hadji'nin Kooora'ya röportajı (2/2): Salah, Hossam Hassan'dan ve Mısır futbol tarihinden daha büyük, Bono ise El Hadary'yi geçti