Kolarov tamam, sırada Roma var

Roma takımı muhabiri Dario Moio, Fenerbahçe ile Aleksandar Kolarov'un anlaştığını ve geriye bonservis görüşmelerinin kaldığını açıkladı.

ile transfer görüşmesi için İstanbul'a gelen Aleksandar Kolarov'un durumu ile ilgiili Il Romanista gazetesinden takımı muhabiri Dario Moio, Milliyet Skorer'den Onur Dinçer'e konuştu.

Moio, Kolarov'un Fenerbahçe ile her konuda anlaştığını , geriye yalnızca bonservis konusunun belirlenmesinin kaldığını söyledi. İtalyan gazeteci, "Fenerbahçe, maddi konularda oyuncuyla çoktan anlaşmıştır. Şimdi sırada bonservis konusu var. Türk kulübü, önümüzdeki günlerde transferi tamamlamak üzere Roma'ya teklifini iletecek. Bence 3 milyon euro ila 5 milyon euro arası bir bedele bu transfer tamamlanır. Roma, 2 sene önce oyuncuyu kadrosuna katmak için 'ye 5 milyon euro ödemişti. Bu yüzden bu rakam yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Roma, 'i reddetti"

'da Roma'nın rakiplerinden Inter'in Kolarov için teklifte bulunduğunu söyleyen Moio, bu teklifin, rakibi güçlendirmek istemeyen Roma yönetimi tarafından reddedildiğini belirtti.

"Antonio Conte'nin başına geçtiği Inter de futbolcuyu kadrosuna katmak istedi. Milano ekibi şu günlerde Roma'nın bir diğer yıldızı Edin Dzeko'yu da transfer etmeye çalışıyor. Ancak Inter, Kolarov için çok düşük bir transfer bedeli önerince teklif geri çevrildi. Ayrıca Kolarov'u Inter'e vererek ligdeki önemli bir rakiplerini güçlendirmek de istemediler"

Kolarov'un Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünen Moio, "İtalya ve İngiltere'yi fethettikten sonra Kolarov şimdi 'yi de fethetmeye hazır. Fenerbahçe'de en az 2 yıl daha bu şekilde üst düzey futbol oynayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.