Kocaelispor Adrien Silva transferinde mutlu sona yakın

Hedefini Süper Lig olarak belirleyen yeşil-siyahlı takım 34 yaşındaki oyuncunun transferinde önemli bir aşama kaydetti.

TFF 1. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, bir dönem Sporting Lizbon ve Leicester City gibi önemli kulüplerin formasını giyen Portekizli orta saha oyuncusu Adrien Silva’nın transferinde son aşamaya geldi. Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Wahda takımında oynayan 34 yaşındaki oyuncuyla görüştüklerini açıklayan başkan Engin Koyun alternatiflerin de hazır olduğunu söyledi.

Başkan ilgiyi doğruladı

Hürriyet’e konuşan Koyun, “Adrien Silva'nın transferi konusunda son aşamadayız, ufak pürüzler kaldı... Transfer gerçekleşmezse B planımız var” ifadelerini kullandı. Geçen sezon Al Wahda formasıyla tamamı ilk 11’de olmak üzere 25 karşılaşmada forma giyen Silva bu maçlara dört gol ve iki asist sığdırmış ve takımını adına önemini ortaya koymayı başarmıştı.

2017 yazında Sporting Lizbon’dan Leicester City’ye 20,5 milyon euro karşılığında transfer olan Silva, Premier Lig’de yeterince şans bulamamıştı.

Bir dönem Monaco ve Sampdoria formaları da giyen Silva, 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynuyor. 26 kez Portekiz Milli Takımı’nın formasını giyen oyuncu, Sporting Lizbon ile iki Portekiz Ligi şampiyonluğu yaşadı.