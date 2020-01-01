Klopp: Watford maçından bahsedip durmayın

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, son haftalarda aldıkları mağlubiyetler üzerine açıklamalarda bulundu.

İngiltere Federasyon Kupası 5. tur maçında 'ye 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'da teknik direktör Jürgen Klopp maç sonu açıklamalar yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 'e 1-0 yenilen Liverpool, Premier Lig'deki yenilmezlik serisine karşısında veda etti ve son olarak kupada Chelsea'ye mağlup olarak son 4 resmi maçında 3 mağlubiyet almış oldu.

Takımının performansını değerlendiren Klopp, BBC Sport'a verdiği röportajında şöyle söyledi:

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"Watford yenilgisinden bahsedip durmazsanız sevinirim. Chelsea karşısında kaybetmeyi hak ettik, attıkları 2 golde de büyük hatalar yaptık. Sonrasında açık bir oyun vardı. İlk yarıda 3-4 kez arka arkaya şut denedik, Sadio Mane bitirmeye çok yakında ancak oyunun şiddeti sebebiyle değişikliklere gittik."

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"Taze kana ihtiyacımız vardı, onların da oyuna ısınması gerekti fakat gol yemek hiç yarar sağlamadı. Oyuncularımın gösterdiği reaksiyondan memnunum fakat ikinci gol sıkıntı yarattı ve Chelsea de fiziksel olarak iyi savunma yaptı."

"Şu sıralar şanssız olduğumuzu söyleyemem. İyiydik, Adrian ilk golden önce muhteşem bir kurtarış yaptı. Böyle anlara hazırlıklı olmalıyız. Chelsea kontra atak oynadı, biz kendi oyunumuzu oynadık ve zaman zaman bizimle mücadele ettiler. Performansımızın büyük kısmını beğendim. Kendimizi geliştirmemiz gerektiğiniz biliyoruz. Bunun kaderle bir ilgisi yok; her şey bize bağlı ve biz de bu durumlardan iyi şekilde dersler çıkarmalıyız."

"Şu anda Atletico Madrid'i düşünmüyoruz. Tek düşündüğümüz şey ligdeki maçı. Chelsea'ye karşı çok iyi oynamışlardı. Kimsenin bizim için üzülmesine gerek yok. Maçları kazanmaya devam edeceğiz, Bournemouth karşısında yapmak istediğimiz de bu."