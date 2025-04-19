Klopp'tan Real Madrid iddialarına yanıt: Neden kimse inanmıyor bilmiyorum!

Eski Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp’un, Real Madrid'in başına geçeceği yönündeki iddialar yalanlandı.

Jurgen Klopp’un menajeri Marc Kosicke, Alman teknik adamın Red Bull’daki görevinden memnun olduğunu ve yakın gelecekte sahalara geri dönmeyeceğini açıkladı. Brezilya basınında çıkan iddialara göre, Klopp’un Real Madrid veya Brezilya Milli Takımı’nda göreve başlayabileceği öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz sezon sonunda Liverpool’daki dokuz yıllık görevine veda eden Klopp, Ocak ayında Red Bull’un Küresel Futbol Başkanı olarak yeni görevine başlamıştı. RB Leipzig, RB Salzburg ve New York Red Bulls gibi kulüplerin futbol yapılanmasından sorumlu olan Klopp’un yıllık 12 ila 14 milyon euro arasında gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

Ancak Brezilya’da yayın yapan UOL, 57 yaşındaki teknik adamın yeni görevinden memnun olmadığı ve teknik direktörlüğe geri dönmeye açık olduğu yönünde bir haber yayımladı. Bu iddialara karşılık menajeri Kosicke, Sky Sport Deutschland’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’daki birçok kulüp ve bazı futbol federasyonlarından Klopp hakkında talepler olduğunu biliyorum. Ancak Jurgen’in önümüzdeki sezon teknik direktörlük yapma gibi bir niyeti yok. Real Madrid’de ya da Brezilya Milli Takımı’nda bile.”

“Jurgen, Red Bull’daki görevinden memnun. Mevcut bir sözleşmesi var ve bu konuyla ilgili başka söylenecek bir şey yok.”

Jurgen Klopp da daha önce yaptığı açıklamalarda kenarda teknik direktörlük yapmaya geri dönmeyeceğini ifade etmişti. Instagram hesabından Red Bull’daki yeni göreviyle ilgili yaptığı paylaşımda ise şu sözleri kullanmıştı:

“Birkaç ay önce artık kendimi kenarda görmediğimi söylemiştim ve bu hâlâ geçerli. Ama hâlâ futbolu seviyorum, hâlâ çalışmayı seviyorum ve Red Bull bana bu tutkumu sürdürebileceğim mükemmel bir platform sundu.”

Ancelotti Brezilya'nın gündeminde

Almanya’da Klopp’un göreve gelmesi kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Klopp ise bu kararı şöyle savundu:

“Verdiğiniz kararları, nasıl tepkiler alacağınıza göre veremezsiniz. 57 yaşındayım ve hâlâ birkaç yıl daha çalışabilirim. Şimdilik sahaya inmeyi düşünmüyordum ama bir şeyler yapmak istediğim kesindi. Red Bull da bana bu fırsatı sundu. Benim için olağanüstü bir gelişmeydi.”

Mail Sport’un haberine göre, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin görevi bırakması durumunda Brezilya Futbol Federasyonu, onunla çalışmayı planlıyor. Son olarak Dorival Junior’ı görevden alan Brezilya, 4-1’lik Arjantin yenilgisinin ardından yeni bir teknik direktör arayışına girmişti.

Klopp, Liverpool’da geçirdiği dönemde Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve iki Carabao Cup zaferi yaşamıştı. Bu süreçte yaklaşık 500 maça çıkan Alman teknik adam, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı.