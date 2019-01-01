Klopp: Hakem hatasının etkisinde kaldı

West Ham deplasmanında ofsayttan gol atan Liverpool'un teknik patronu Jürgen Klopp, maçın ardından hakeme ilginç bir noktadan eleştiriler getirdi.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, 1-1 biten West Ham maçının hakemleri hakkında eleştirilerde bulundu.

Klopp, maçın son düdüğünün ardından hem hakemlerle hem de West Ham Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'yle saha içinde yaşadığı tartışmalarla gündeme geldi.

Liverpool'un ofsayttan attığı golle öne geçmesi maçın ardından tartışma yaratmış ve Pellegrini'nin Klopp hakkında sert açıklamarda bulunmasına sebep olmuştu. Ancak, Liverpool cephesi de hakem yönetiminden memnun değil.

Alman çalıştırıcı puanların paylaşıldığı maçtan sonra BBC ve Sky Sports'a yaptığı açıklamalarda hakem yönetiminden kaynaklanan rahatsızlığını dile getirdi:

"Görüldüğü üzere attığımız gol ofsayt ve hakem bu hatayı yaptığını bilerek maçı yönetmeye devam etti. İki takıma da çalınabilecek düdükler West Ham'a gitti. Ben de ilk devrede bir hata yapsam bunun maçın devamında artmaması için uğraşırım."

Alman çalıştırıcı maçın hakemi Kevin Friend'le ne konuştuğunun sorulması üzerine ise "Son derece sakindim ama kendisi konuşamayız dedi" açıklamasını getirdi.

Şampiyonluk yarışında yara alan Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürüyor.