Pellegrini: Klopp ofsaytla kazanmaya alışkın

1-1 biten West Ham-Liverpool mücadelesine Manuel Pellegrini'nin maç sonu açıklamaları damga vurdu.

West Ham United Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Liverpool'u ve Jürgen Klopp'u kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Londra ekibinin Liverpool ile 1-1 berabere kaldığı maçta konuk ekibin ofsayttan attığı gol Pellegrini'yi çok kızdırdı. Şilili teknik adam, Liverpool'u çalıştıran Klopp'a 2013 yılını hatırlatarak göndermede bulundu. O dönem Malaga'yı çalıştıran Pellegrini, Klopp'un Dortmund'u karşısında Şampiyonlar Ligi yarı finaline çok yaklaşmış fakat Alman ekibinin ofsayttan attığı son dakika golü İspanyol ekibinin evine dönmesine neden olmuştu.

Pellegirini maçın ardından verdiği basın toplantısında, Liverpool'un attığı tartışmalı gol ve Klopp'un maç sonundaki tavırları hakkında yaşadığı memnuniyetsizliğini gizlemedi:

"Ne söylendiği önemli değil. Klopp ofsayttan atılan gollerle kazanmaya alışmış bir isim. Malaga'yı çalıştırırken Borussia Dortmund'a 7 metre ofsayt olan bir golle elenmiştik. Klopp'un şikayet etmeye hakkı yok." diye konuşan Pellegirini, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü iyi bir performans sergiledik. Ofsayttan gol yemiş olmak sonucu bu şekilde etkiledi."

Şilili çalıştırıcı West Ham'ın başında 30 maça çıktı ve 12 kez sahadan galip ayrıldı.