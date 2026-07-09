Klopp, 2030 yılına kadar Almanya milli takımının başına geçmeyi kabul etti

Alman teknik direktör Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından görevinden ayrılan teknik direktör Julian Nagelsmann’ın yerine, önümüzdeki dönemde milli takımın başına geçmeye hazırlanıyor.

Almanya milli takımı, Paraguay'a penaltı atışlarında yenilerek 2026 Dünya Kupası'ndan erken, yani 32'li turda elendi.

Mevcut Dünya Kupası'nın aksine, "Makinalar" lakaplı Alman milli takımı, 2014 yılında şampiyonluğa ulaşmış olmasına rağmen, son iki turnuva olan 2018 ve 2022'de grup aşamasını geçememişti.

Nagelsmann'ın istifasının ardından Alman Futbol Federasyonu, 38 yaşındaki teknik direktörün yerine geçme olasılığı konusunda Jürgen Klopp ile görüşmelere başladı.

"Sky Deutschland" kanalına göre, işler plana göre ilerlerse Klopp, Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalayacak.

Alman Futbol Federasyonu ile eski Liverpool teknik direktörü arasındaki son görüşmelerin hafta sonu New York’ta yapılması planlanıyor.

Kanal, Klopp'un Red Bull'daki Küresel Futbol Bölümü Başkanı görevinden ayrılmasının formalite niteliğinde olduğunu ve Alman Futbol Federasyonu ile anlaşması tamamlandığında bu sürecin de sonuçlanacağını belirtti.

Klopp, 2023-2024 sezonunun sonunda Liverpool'un teknik direktörlüğünden ayrılmış ve Ocak 2025'te Red Bull'da küresel futbol bölümünün başkanı olarak göreve başlamıştı.